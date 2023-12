abrdn: COP28 – In vielerlei Hinsicht ein Erfolg: Was dies für Investoren bedeutet

Zum Abschluss der COP28 reflektiert Eva Cairns, Head of Sustainability Insights and Climate Strategy bei abrdn, was erreicht wurde und was dies für Investoren bedeutet.

«Alles in allem war die COP28 meiner Meinung nach in vielerlei Hinsicht ein Erfolg. Der Ratsvorsitz hat Entschlossenheit und Ehrgeiz gezeigt, im endgültigen Text zum ersten Mal auf fossile Brennstoffe einzugehen und Ergebnisse zu erzielen, die darauf abzielen, die Wegmarke von 1,5°C in Reichweite zu halten. Ob dies wirklich erreichbarl sein wird, hängt davon ab, was nach der COP28 geschieht und wie die Zusagen in Massnahmen und verbindliche Politik umgesetzt werden. Ein Scheitelpunkt und eine Kehrtwende bei den Emissionen ist das Einzige, was letztendlich zeigen wird, dass glaubwürdige Massnahmen ergriffen werden. Um jedoch dem 1,5°C-Pfad zu entsprechen, müssen wir die Emissionen bis 2030 um 43 % senken (gegenüber 2019), und eine erste Bewertung der Zusagen durch die Energy Transition Commission deutet darauf hin, dass wir selbst dann, wenn die COP28-Zusagen von allen Ländern unterstützt und vollständig umgesetzt würden und starke politische Massnahmen dahinter stünden, nicht auf dem Stand wären, den die Emissionen bis 2030 für 1,5°C erreichen müssten. Es muss noch viel mehr getan werden, um die Lücke zu schliessen.

Die COP28 hatte einen guten Start: In der Eröffnungsrede des Ratsvorsitzenden wurde die Entschlossenheit bekundet, als die COP in die Geschichte einzugehen, die «das Spiel gedreht» hat, und die Wegmarke von 1,5°C in Reichweite zu halten, während gleichzeitig eine deutliche Antwort auf den Synthesebericht der Globalen Bestandsaufnahme gegeben wurde, der besagt, dass wir weit vom rechten Weg abgekommen sind.

Hat es funktioniert?

Die Ansichten darüber werden von Land zu Land und von Teilnehmer zu Teilnehmer unterschiedlich sein. Einigen wird jede Mittelzusage nicht hoch genug sein und vielen wird die Formulierung nicht deutlich genug sein.

Meiner Meinung nach war es jedoch ein Erfolg.

Auf der COP wurden Themen angesprochen, die noch nie so viel Aufmerksamkeit erhalten haben – nämlich Gesundheit, Ernährung, Natur und ein sozial gerechter Übergang. Es wurden Verpflichtungen eingegangen, die das Potenzial haben, die Emissionen erheblich zu reduzieren, z. B. die Bekämpfung der Methanemissionen, die Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 und die Zusage von insgesamt 83 Mrd. USD für die Finanzierung der Klimawende.

Der Fonds für Verluste und Schäden wurde am ersten Tag in Gang gesetzt, was für viele eine positive und willkommene Überraschung war (aber natürlich sind die knapp über 700 Millionen Dollar, die dafür zugesagt wurden, nur ein Tropfen auf den heissen Stein).

Am zweiten Tag wurde die Erklärung zu Ernährung und Landwirtschaft vorgestellt, die von über 150 Ländern unterstützt wurde, die sich bereit erklärten, die Ernährung in ihre Klimapläne einzubeziehen und Massnahmen zu ergreifen, um die mit der Nahrungsmittelproduktion verbundenen Emissionen, die fast ein Drittel der weltweiten Emissionen ausmachen, zu reduzieren. Dies sind alles Schritte, die ein Vorankommen in die richtige Richtung zeigen.

Und zum ersten Mal überhaupt, nach langen Debatten und Verhandlungen über das umstrittenste Thema dieser COP, werden fossile Brennstoffe im endgültigen Text der COP28 erwähnt und die Notwendigkeit eines Übergangs weg von ihnen betont.

Der abschliessende Text der Globalen Bestandsaufnahme fordert die Vertragsparteien auf, den Übergang von fossilen Brennstoffen in den Energiesystemen «auf gerechte, geordnete und ausgewogene Weise zu vollziehen und die Massnahmen in diesem kritischen Jahrzehnt zu beschleunigen, um im Einklang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen bis 2050 einen Netto-Nullpunkt zu erreichen». Ausserdem wird die schrittweise Abschaffung ineffizienter Subventionen für fossile Brennstoffe gefordert. Viele sind sich einig, dass dies ein starkes, noch nie dagewesenes Signal ist – aber natürlich gibt es auch Schlupflöcher, die von den Ländern als «Ausrede» für mangelnde Massnahmen genutzt werden können, z. B. ein übermässiges Vertrauen in die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, um fossile Brennstoffe am Leben zu erhalten. Mehr als 100 Länder haben sich für einen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe ausgesprochen, der zunächst in den Text aufgenommen und dann in der endgültigen Fassung gestrichen wurde.

Es ist sehr schwierig, eine hohe, ehrgeizige Messlatte zu setzen, wenn sich alle Parteien einig sein müssen, so dass jedes Ergebnis den kleinsten gemeinsamen Nenner widerspiegeln wird und für viele schwache Entwicklungsländer nicht stark genug sein wird.

Weniger Fortschritte gab es bei der Klärung des globalen Anpassungsziels und des neuen Ziels für die Klimafinanzierung, das von den derzeit zugesagten 100 Mrd. USD für die Entwicklungsländer ab 2025 aktualisiert werden soll. Es wurde vereinbart, im Jahr 2024 Sitzungen zu diesem Thema abzuhalten.

Wie war die Stimmung auf der Konferenz?

Was mir wirklich auffiel, waren die Leidenschaft, der Enthusiasmus und der Ehrgeiz. Mit schätzungsweise 100.000 Teilnehmern konnte man die positive Stimmung und den Enthusiasmus spüren, vor allem in der ersten Woche.

Die Lage spitzte sich zu, als die Debatte über die Formulierungen zu fossilen Brennstoffen fortgesetzt wurde. Der Präsident der COP28 machte einige kontroverse Bemerkungen darüber, was die Wissenschaft über die Reduzierung fossiler Brennstoffe aussagt, und ein OPEC-Brief wurde bekannt, in dem die Länder aufgefordert wurden, im endgültigen Text der COP28 keine Formulierungen zu fossilen Brennstoffen zu akzeptieren, da der Schwerpunkt auf den Emissionen liegen sollte, da die Emissionen fossiler Brennstoffe immer noch durch Technologie verringert werden könnten.

Es wurde auch kritisiert, dass über 2500 Öl- und Gaslobbyisten an der COP28 teilgenommen haben. Meiner Meinung nach können wir jedoch nicht davon ausgehen, dass sie nur deshalb, weil sie mit einem Energieunternehmen verbunden sind, die Absicht haben, den Fortschritt zu hintertreiben und zu blockieren. Wir brauchen alle Sektoren am Tisch, um Lösungen zu entwickeln, die den Übergang zu einer Netto-Nullbilanz beschleunigen, insbesondere Energie und Lebensmittel.

Was bedeutet das für die Anleger?

Einfach ausgedrückt: Signale und politische Massnahmen im Zusammenhang mit dem Klimaschutz prägen die Investitionsrisiken und -chancen und bilden die Grundlage für die Erreichung der Netto-Null-Ziele der Investoren. Das Signal der COP28 an die Investoren ist, dass 1,5°C das Ziel bleibt und dass ein Übergang weg von fossilen Brennstoffen erforderlich ist. Wenn die Zusagen mit glaubwürdigen politischen Massnahmen umgesetzt werden, die die richtigen finanziellen Anreize setzen, z. B. zur Umstellung der Nahrungsmittelsysteme und zur Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien, kann dies zu neuen Investitionsmöglichkeiten führen und zur Mobilisierung von Privatkapital beitragen.

Gleichzeitig können die Auswirkungen einer Abkehr von fossilen Brennstoffen das Risiko von «Stranded Assets» erhöhen, das die Anleger sorgfältig abwägen müssen.

Eine weitere Möglichkeit, die für Investoren attraktiver werden könnte, ist die Beteiligung an den Kohlenstoffmärkten, sobald der angekündigte Rahmen für eine durchgängige Integrität geschaffen ist, um die Kritik an der Qualität und Effektivität der Kohlenstoffmärkte und der Kompensationsgeschäfte auszuräumen.

Auf dem Weg ins Jahr 2024 gibt es viel zu beachten, um zu verstehen, welche Verpflichtungen für die Anleger in der Praxis einen Unterschied machen werden.

Was kommt als Nächstes?

Unabhängig von dem endgültigen Text, der den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellt, werden die Länder die Konferenz verlassen und sich an die Arbeit machen, um ihre Anfang 2025 fälligen national festgelegten Beiträge zu aktualisieren und (hoffentlich) die eingegangenen Verpflichtungen und Initiativen zu erfüllen. Um es mit den Worten von S.E. Razan Al Mubarak zu sagen: Der COP-Prozess darf nicht nur ein Zyklus von COPs sein, auf denen immer wieder neue Initiativen angekündigt werden, sondern er muss auch mit sichtbaren Auswirkungen in der realen Welt abgeschlossen werden, z.B. mit einer Kehrtwende bei den KPIs, die uns zeigen, dass wir uns dem Netto-Null-Ziel nähern und nicht weiter davon entfernen.

Die COP29 wird in Baku, Aserbaidschan, stattfinden, und wie bei COP üblich, wird es wahrscheinlich noch ein Jahr dauern, bis wir mehr über die Umsetzung der Initiativen und die Fortschritte bei anderen ausstehenden Massnahmen erfahren. (abrdn/mc/ps)