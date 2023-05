abrdn Kommentar zu den Wahlen in Thailand

Die Wähler in Thailand wandten sich bei den gestrigen Parlamentswahlen gegen die vom Militär unterstützten Parteien, die das Land seit 2014 regierten. Eine grosse Mehrheit stimmte für die Oppositionsparteien „Move Forward“-Partei (MFP) und Pheu Thai (PT).

Die MFP hat angekündigt, dass sie eine Koalitionsregierung mit PT und einigen anderen kleineren Parteien bilden will. Die endgültige Regierungsbildung steht noch aus. Darunrat Piyayodilokchai, Head of Thailand Equities, Asian Equities, bei abrdn, äussert sich wie folgt zu den Wahlergebnissen in Thailand:

„Der thailändische Aktienmarkt erlebt nach dem Wahlergebnis einige unerwartete Korrekturen. Die Sektoren, auf die sich die Anti-Monopol- und Liberalisierungspolitik der Oppositionspartei MFP auswirkt, sind besonders betroffen. Dazu zählen beispielsweise die Versorgungsunternehmen. Auf der anderen Seite zeigen sich Handel und Tourismus robuster, da das Wachstum im Tourismussektor ungebrochen bleibt. Noch wichtiger ist, dass die meisten Parteien vor der Wahl eine Politik zur Ankurbelung des Binnenkonsums und einen Fokus auf Infrastrukturinvestitionen angekündigt haben. Deshalb glauben wir, dass mit der endgültigen Zusammensetzung der Regierung eine Neuausrichtung der wirtschaftlichen Agenda erfolgt, die das weitere Wachstum der thailändischen Wirtschaft fördert.“ (abrdn/mc/ps)