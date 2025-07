Medizintechnik-Startup b-rayZ AG mit Finanzierungsrunde von 4 Mio. Franken

Zürich – Die b-rayZ AG, ein 2019 gegründetes Spin-off des Universitätsspitals Zürich (UZS), hat eine Series-A-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 4 Mio. CHF abgeschlossen. b-rayZ hat eine revolutionäre KI-Plattform für die Früherkennung von Brustkrebs entwickelt, die das Leben von vielen Frauen retten kann.

Das sogenannte b-box-System System wird bereits erfolgreich an mehreren Kliniken in Europa erfolgreich eingesetzt.

Alle 14 Sekunden wird bei einer Patientin Brustkrebs diagnostiziert

Im Jahr 2020 wurde bei mehr als 2,3 Mio. Frauen weltweit Brustkrebs diagnostiziert und 685’000 von ihnen starben daran. Geringe Bildqualität und unzureichende Diagnostik bei dichter Brust schränken die Möglichkeiten von Radiologen ein, Brustkrebs in einem sehr frühen Stadium zu diagnostizieren.

b-rayZ hat eine KI-basierte Plattform entwickelt, die die tägliche Arbeit von Radiologen in der Mammographie durch die Bewertung von Bildqualität und Brustdichte in Echtzeit unterstützt. Cristina Rossi, CEO und Mitbegründerin von b-rayZ kommentiert: „Unsere KI-Technologie hilft, die Qualität der Brustkrebsdiagnostik durch die Analyse von Mammographien in Echtzeit deutlich zu verbessern. Die nächste Produktgeneration ermöglicht die automatische Erkennung von Läsionen im Frühstadium bei Mammographie und Ultraschall, die bei Brustkrebspatientinnen oft übersehen oder falsch diagnostiziert werden. Unsere einfach zu implementierende KI-Plattform ist nicht nur für alle Bildgebungsmodalitäten bei Brustkrebs geeignet, sondern auch für alle onkologischen Anwendungen in der Radiologie“.

Das System ermögliche nicht nur eine qualitätskontrollierte Mammographie, um zu späte Diagnosen signifikant zu reduzieren, sondern spare auch mehr als 25% Zeit im Prozess und fast 50% der bisherigen Qualitätssicherungskosten. Die Effektivität der Deep-Learning-Algorithmen von b-rayZ in der täglichen Diagnostik wurde nach eigenen Angaben bereits mit mehr als 35’000 erfolgreich untersuchten Patientinnen von führenden Radiologen klinisch nachgewiesen.

FDA-Zulassung in den USA angestrebt

Das Gründungsteam besteht aus den drei Wissenschaftlern Prof. Dr. Dr. Andreas Boss, Prof. Dr. Cristina Rossi und PD Dr. Alexander Ciritsis. Alle drei verfügen über umfangreiche klinische Erfahrung in der Radiologie und Brustbildgebung an den wichtigsten Universitätskliniken in Europa. Die Finanzierungsrunde wurde von LifeCare Partners, Protagon AG und Convergence Partners angeführt und von der Eckenstein-Geigy-Stiftung, dem Verband Swisspreneur und mehreren Privatinvestoren begleitet. Mit den Mitteln der Series-A-Runde will b-ray-Z den Vertrieb in weiteren europäischen Märkten ausbauen und die FDA-Zulassung für die USA erreichen. Darüber hinaus ist die Entwicklung neuer Produkte für Gynäkologen und Radiologen auf Basis seiner proprietären KI-Plattform geplant. (vc-magazin/mc/hfu)

b-rayZ AG