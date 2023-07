abrdn: Kommentar zur Fed-Sitzung

Bei der nächsten Fed-Sitzung wird es weniger darauf ankommen, was sie tun, als darauf, was sie sagen. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte scheint festzustehen, da dieser Schritt bei der letzten Sitzung bereits angekündigt wurde. Doch wie könnten sich die Signale der Notenbank für die künftige Politik nach der ermutigenden Verlangsamung der Inflation im Juni verändern?

Von James McCann, Deputy Chief Economist bei abrdn

Wir glauben nicht, dass sich die Fed in dieser Phase zu weit aus dem Fenster lehnen wird. Sie wurde zuletzt von falschen Anzeichen für eine langsamere Inflation auf dem falschen Fuss erwischt. Jerome Powell wird wahrscheinlich weiterhin signalisieren, dass die Inflation immer noch zu hoch und der Arbeitsmarkt zu angespannt ist. Dies bedeutet, dass eine weitere Straffung notwendig sein könnte, um die Teuerung nachhaltig auf das Zielniveau zurückzuführen.



Trotz dieser klaren Worte gehen wir davon aus, dass eine Zinserhöhung im Juli die letzte in diesem Zyklus sein wird, da die Auswirkungen der bisherigen Straffung die US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte zunehmend belasten werden. Wir denken nach wie vor, dass diese Belastung gegen Ende des Jahres in eine Rezession münden wird. Bleibt die Wirtschaft jedoch widerstandsfähig, scheint der Weg für eine sanfte Landung frei zu sein, angesichts ermutigenderer Entwicklungen an der Inflationsfront. (abrdn/mc/hfu)