abrdn: Trump 2.0 – Wie seine Politik die Zukunft der Frontier Markets beeinflussen könnte

Von Kevin Daly, Investment Director, Emerging Market Debt, abrdn

Die Politik der neuen Trump-Regierung wird in den nächsten vier Jahren wahrscheinlich unberechenbar bleiben. Wie wird sich die Aussetzung der USAID und andere Trump-Massnahmen auf Frontier Markets auswirken?

Für die Frontier Markets würden sich Auswirkungen am ehesten aus den Kürzungen bei USAID und der möglichen Einschränkung der multilateralen Unterstützung durch IWF und Weltbank ergeben. Die Einführung von Zöllen ist ein weiteres potenzielles Risiko, obwohl wir dies für die meisten Länder der Frontier Markets angesichts ihres begrenzten Handels mit den USA und des Fehlens grosser Handelsüberschüsse als weniger unmittelbar bedrohlich ansehen.

Im Folgenden werden einige der wichtigsten Bereiche der US-Politik näher beleuchtet, die im Jahr 2025 und darüber hinaus einen bedeutenden Einfluss auf die Frontier Markets haben könnten.

USAID

Die 1961 gegründete United States Agency for International Development (USAID) ist die wichtigste zivile Auslandshilfe der US-Regierung. Im Jahr 2023 stellte die USAID insgesamt 64,7 Mrd. USD zur Verfügung, was fast ein Fünftel der gesamten von Ländern mit hohem Einkommen geleisteten Hilfe ausmachte. Daher wird Trumps Entscheidung, die USAID für einen Zeitraum von zunächst 90 Tagen auszusetzen, gewisse Auswirkungen auf die Länder der Frontier Markets haben. Wie Tabelle 1 zeigt, stellt USAID jedoch nach wie vor nur einen kleinen Anteil am Haushalt in Frontier Markets dar – in den meisten Fällen weniger als 3 % des BIP. Der grosse Ausreisser ist die Ukraine, aber dies ist in vielerlei Hinsicht ein Sonderfall angesichts des aktuellen Konflikts, und davon abgesehen gilt die Ukraine ohnehin nicht als Frontier Market.

Was die Entwicklungshilfe betrifft, so ist es erwähnenswert, dass in Trumps erster Amtszeit eine Rekordsumme für die Developmental Finance Corporation (DFC) bereitgestellt wurde, eine US-amerikanische Entwicklungsfinanzierungsagentur, die Projekte in Ländern mit überwiegend niedrigem Einkommen unterstützt. Im Jahr 2019 hat sich die Kreditvergabe der DFC von 29 Mrd. USD auf 60 Mrd. USD mehr als verdoppelt.

Ein Beispiel für ein vom DFC finanziertes Projekt ist das Lobito-Wirtschaftskorridor-Projekt, das den Bau einer 600 Millionen Dollar teuren Eisenbahnlinie von der Demokratischen Republik Kongo und Sambia nach Angola vorsieht, um den Export von Mineralien zu ermöglichen. Unter Trump wird die Finanzierung solcher Projekte mit klaren wirtschaftlichen Beweggründen und potenziellem Nutzen auch für die USA wahrscheinlich eher aufrechterhalten als die als «Almosen» empfundene USAID.

African Growth and Opportunity Act (AGOA)

Das im Jahr 2000 in Kraft getretene US-amerikanische AGOA-Handelsprogramm gewährt afrikanischen Ländern zollfreien Zugang zu den US-Märkten. Da das Abkommen im September 2025 erneuert werden soll, werden die Bedenken diesbezüglich im Zuge der Aussetzung der USAID-Aussetzung immer grösser.

Die Abschaffung des AGOA könnte die Risikoprämien in einigen Fällen vorübergehend erhöhen, aber die wirtschaftlichen Auswirkungen dürften insgesamt minimal sein. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der afrikanische Handel diversifiziert, wobei viele Länder ihren Handel mit China ausgebaut haben (Abbildung 1).

Abbildung 1: Der Handel der afrikanischen Länder südlich der Sahara mit China übertrifft den Handel mit den USA bei weitem

Mit Blick auf die Zukunft müssen die USA die mit einer Abschaffung des AGOA verbundenen potenziellen Kosten und entgangenen Chancen berücksichtigen. Dazu gehört das Risiko, dass Russland und vor allem China mehr Raum erhalten, um ihren Einfluss in Afrika weiter auszubauen. Daher könnten stattdessen Anstrengungen unternommen werden, AGOA zu reformieren. Dies könnte beispielsweise durch eine Umstrukturierung geschehen, die mit mehr Freihandelsabkommen verbunden ist, sowie durch eine Ausweitung des Geltungsbereichs auf Bereiche mit hohem Wachstumspotenzial, wie digitale und Finanzdienstleistungen.

Multilaterale Unterstützung durch den IWF/die Weltbank

Die Haltung der neuen US-Regierung zur konzessionären Finanzierung durch den IWF und die Weltbank bleibt unklar. Da die USA bei weitem der grösste Geldgeber dieser Organisationen sind, könnte jede Drosselung der US-Unterstützung die Risikoprämien für die Frontier Markets erhöhen, weil sowohl die Verfügbarkeit von Finanzmitteln als auch die Glaubwürdigkeit der Politik abnimmt. Es sei daran erinnert, dass für die Rekordzahl von Ländern, die sich derzeit in IWF-Programmen befinden, ein häufig genannter Vorteil darin besteht, dass die Politik, die häufig auf die Beseitigung wirtschaftlicher Ungleichgewichte abzielt, als glaubwürdiger wahrgenommen wird. Eine solche «verankernde» Politik kann wiederum auch private Investitionen fördern – auch mit Hilfe der Anleihemärkte.

Zölle

Der Teil der US-Politik, der weltweit die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, sind die Zölle. Wir sind jedoch der Meinung, dass die Frontier Markets in dieser Hinsicht relativ abgeschirmt bleiben sollten. Dies liegt daran, dass sie im Gegensatz zu einigen grösseren Schwellenländern und insbesondere China nicht allzu viel in die USA exportieren und auch keine grossen bilateralen Handelsüberschüsse mit den USA haben.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die zunehmende Anwendung von Zöllen nicht auch einige negative Nebenfolgen haben könnte. Wenn beispielsweise die Inflation in den USA aufgrund von Zöllen, die die Importkosten erhöhen, ansteigt, könnte dies die Renditen von US-Staatsanleihen in die Höhe treiben, was sich wahrscheinlich wiederum negativ auf die meisten globalen Risikoanlagen, einschliesslich der Staatsanleihen der Frontier Markets, auswirken würde.

Zusammenfassung

Die Frontier Markets sind zu Recht besorgt über die neue Trump-Regierung. Wir glauben jedoch, dass die Auswirkungen überschaubar sein dürften. Wichtig ist, dass sie die insgesamt positiven Trends bei der Haushaltskonsolidierung, der Verbesserung der Fundamentaldaten und der Heraufstufung der Kreditwürdigkeit nicht zunichte machen sollten. Für Anleger in Frontier-Markets-Anleihen sind externe Faktoren zwar nach wie vor von Bedeutung, doch die wichtigsten Renditetreiber werden weiterhin die Binnenwirtschaft, die Politik und lokale Gesetzgebungen und Vorschriften sein. Wir werden diese Faktoren bei unseren Anlageentscheidungen weiterhin genau im Auge behalten.