Allreal erwirbt Rieter-Areal in Winterthur

Allreal erwirbt von der Maschinenfabrik Rieter AG ein 75’000 Quadratmeter grosses Grundstück an der Klosterstrasse in Winterthur ZH. Der Verkauf wird in den nächsten Tagen notariell beglaubigt. Die Eigentumsübertragung erfolgt voraussichtlich im Herbst 2023. Der Kaufpreis beträgt CHF 96 Mio.

Das Areal in Winterthur Töss bildet einen Schwerpunkt im Entwicklungskonzept 2040 der Stadt Winterthur. Dank den nahe gelegenen Bahn- und Busstationen sowie einem Autobahnanschluss ist das Gebiet verkehrstechnisch hervorragend erschlossen. Angesicht der sehr guten Standortqualität in einem sich wandelnden Gebiet verfügt das Areal langfristig über attraktives Entwicklungspotenzial.

Moderner Arbeits- und Wohnraum von überregionaler Strahlkraft geplant

Allreal wird im Dialog mit der Stadt Winterthur und den weiteren zuständigen Behörden in einem ersten Schritt die Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung festlegen. Das heutige Industrieareal soll sich über die Zeit zu einem modernen Arbeits- und Wohnraum von überregionaler Strahlkraft weiterentwickeln, welcher auch Bezug nimmt zur Pionierzeit der Textilindustrie.

Rieter verbleibt mit ihrem ebenfalls durch Allreal erstellten neuen Campus mit Hauptsitz und Forschungsbereich eng mit dem Areal verbunden. Daneben sollen namhafte Unternehmen aus dem Technologie- und Forschungsbereich angesiedelt werden. Dadurch trägt Allreal langfristig zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei und schafft neuen Lebensraum in der Stadt Winterthur.

Die bestehenden Mietverträge wird Allreal übernehmen und nicht vermietete Flächen in den nächsten Jahren sanieren und sukzessive wiedervermieten. (Allreal/mc/hfu)