Devisen: Dollar hält sich zu Euro und Franken stabil

Zürich – Der US-Dollar hat am Freitagvormittag in engen Spannen bewegt. Aktuell kostet der Euro 1,1685 Dollar. Das ist nur unwesentlich mehr als am Morgen (1,1681). Es ist aber weniger als am Tag zuvor, als der Greenback durch starke US-Arbeitsmarktdaten gestützt worden war. Die Daten sprechen eher gegen baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Dies stützt tendenziell den Dollar.

Derweil bleibt für das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9312 die Marke von 93 Rappen weiter in Griffnähe. Kaum bewegt hat sich unterdessen das Dollar/Franken-Paar, das unverändert bei 0,7971 notiert.

Händler beschreiben das Geschäft als recht ruhig. Wichtige Konjunkturdaten fehlten und seien auch im weiteren Tagesverlauf nicht zu erwarten. Damit bleibe das Zollthema an den Finanzmärkten präsent, heisst es im Handel. US-Präsident Donald Trump hat im globalen Zollstreit gegen den Nachbar Kanada Zölle in Höhe von 35 Prozent angeordnet. Zuvor hatte Trump bereits zahlreiche Briefe an andere Länder mit Zollankündigungen öffentlich gemacht.

Doch in der Schweiz und in der EU ist die Post noch immer nicht eingetroffen. Allzulange sollte es aber nicht mehr dauern. Denn Trump will die Frist für den Abschluss von Handelsabkommen nicht über den 1. August hinaus verlängern. Der EU und anderen Ländern ohne Einigung hatte Trump zuletzt mit pauschalen Zöllen in Höhe von 15 oder 20 Prozent gedroht. (awp/mc/pg)