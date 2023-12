Angebotspreise für Mietwohnungen steigen im November weiter kräftig

Zürich – Wohnen wird in der Schweiz immer teurer. Mietobjekte wurden im November zu deutlich höheren Preisen ausgeschrieben als im Vormonat. Aufgrund der anhaltenden Angebotsknappheit dürfte sich daran vorerst nichts ändern. Aber auch die Verkäufer von Wohneigentum verlangen wieder mehr für ihre Objekte.

Wohnungssuchende müssen auf das Jahresende hin mit höheren Angebotspreisen rechnen. Die Mietpreisforderungen wurden im November gegenüber dem Vormonat um durchschnittlich 1,2 Prozent heraufgesetzt. Dies zeigt der am Donnerstag veröffentlichte Swiss Real Estate Offer Index, der von der Swiss Marketplace Group (SMG) in Zusammenarbeit mit dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI erhoben wird. Der Aufwärtstrend dürfte anhalten. Denn das Angebot bleibt knapp.

In sämtlichen Regionen seien die Angebotsmieten im November gestiegen, schreibt die SMG Swiss Marketplace Group. Den stärksten Zuwachs verzeichnete die Grossregion Zürich (+2,4 Prozent) und die Zentralschweiz (+1,3 Prozent). Etwas kleiner war der Anstieg in der Genferseeregion (+0,9 Prozent), in der Ostschweiz (+0,8 Prozent), im Tessin (+0,7 Prozent), in der Nordwestschweiz (+0,4 Prozent) und im Mittelland (+0,3 Prozent).

Über die vergangenen zwölf Monate sind die Angebotsmieten im Landesmittel insgesamt um 4,5 Prozent gestiegen.

Doch auch wer keinen Wohnungswechsel plant, muss höhere Ausgaben einkalkulieren. Per 2. Dezember wurde der mietrechtlich relevante Referenzzinssatz von 1,5 Prozent auf 1,75 Prozent zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Dies erlaubt es den Vermietern, per April 2024 je nach Ausgangslage die Bestandesmieten um bis zu 3 Prozent zu erhöhen.

Leichte Preiserhöhungen bei Wohneigentum

Aber auch wer Wohneigentum kaufen will, musste im November tiefer in die Tasche greifen als noch im Oktober. Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen wurden laut den Angaben im November im Schnitt um jeweils 0,3 Prozent teurer ausgeschrieben.

Auch im Jahresvergleich stiegen die Preise bei Einfamilienhäusern um 1,1 Prozent und bei Eigentumswohnungen um 2,1 Prozent. Damit sorge auch im Eigenheim-Markt ein generell sehr hohes Preisniveau sowie eine geringe Verfügbarkeit für eine herausfordernde Suche nach dem geeigneten Objekt, heisst es weiter.

Der Swiss Real Estate Offer Index ist ein Index, der in Echtzeit die Entwicklung der Angebotspreise von Wohneigentum sowie der Angebotsmieten zeigt. Er wird in Zusammenarbeit zwischen der SMG respektive deren Immobilien-Onlinemarktplatz ImmoScout24 und dem Immobilienberatungsunternehmen IAZI erhoben. (awp/mc/ps)