Anhaltende Blockade der Strasse von Hormus wird langfristig Öl-, Düngemittel- und Lebensmittelpreise treiben

Von Dino Kronfol, CIO, Global Sukuk und MENA Fixed Income, Franklin Templeton Fixed Income

Die Märkte haben sich in Bezug auf den Nahostkonflikt bzw. das Abklingen der militärischen Auseinandersetzungen durchweg optimistisch gezeigt. Und ich bin weitgehend der Meinung, dass der Markt Recht hatte. Die Befürchtungen einer deutlicheren Eskalation haben sich nicht bewahrheitet. Betrachtet man die aktuellen Marktpreise, so deutet dies darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit dafür weiter sinkt. In einem Punkt hat sich der Markt jedoch sehr getäuscht: nämlich darin, wie schnell die Meerenge wieder geöffnet werden würde. Wir befinden uns nun seit 11 Wochen in dieser Situation, und die Meerenge ist immer noch geschlossen. Wenn wir an die anderen Ziele dieses Konflikts denken – nämlich das Regime und die Atomwaffen –, so sind all diese Fragen nach wie vor ungeklärt. Wir scheinen derzeit mehr Fragen als Antworten zu haben, aber zumindest gibt es einen Waffenstillstand, und der Markt preist zweifellos einen positiveren Ausblick ein.

Wenn wir in elf Wochen noch immer in derselben Lage sind, wird sich der Druck weiter aufbauen, und wir werden erste Versorgungsengpässe aufgrund der Auswirkungen in der Meerenge spüren. Ich gehe davon aus, dass wir weiterhin mit einer Kombination aus höheren Öl-, Düngemittel- und Lebensmittelpreisen konfrontiert sein werden, was sich auf die Inflationserwartungen und damit auf den Zinsmarkt auswirken wird. Wir haben uns bereits ziemlich stark verschoben: Grossbritannien und Europa preisen drei Zinserhöhungen ein, die USA sind von zwei Zinssenkungen auf vielleicht eine halbe oder eine pro Jahr in einem Jahr übergegangen. Die Dynamik hat sich also verschoben, und wir haben einen Inflationsimpuls eingepreist. Aber wenn wir in zehn Wochen noch in derselben Lage sind, wird dieser Inflationsimpuls viel ausgeprägter sein und sich auch auf das Wachstum auswirken. Es könnte also immer noch erhebliche wirtschaftliche und inflationäre Folgen geben für das, was wir heute erleben.

Ich bin weiterhin besorgt über die Entwicklungen und die Tatsache, dass die Meerenge geschlossen bleibt. Diese Verhandlungen laufen nicht besonders gut. Bei den beiden Parteien, die diesen Konflikt ausgelöst haben – Israel und die USA –, müssen wir abwarten, wie sie auf den Mangel an Konsens oder die mangelnde Popularität dieses schlecht durchdachten Konflikts reagieren. (Franklin Templeton/mc/ps)

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