Anmeldestart für den EY Entrepreneur Of The Year 2026 in der Schweiz

Zürich – Mit dem EY Entrepreneur Of The Year Award 2026 sucht EY erneut innovative und engagierte Unternehmerpersönlichkeiten aus der ganzen Schweiz. Der Award ist Teil eines ganzjährigen Programms, das Austausch, Vernetzung und erhöhte Sichtbarkeit innerhalb eines starken Unternehmernetzwerks bietet. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen führt das Programm hierzulande bereits zum 29. Mal durch.

Die Anmeldephase startete am 4. Februar und läuft bis zum 27. März 2026. Interessierte können in den Kategorien Scale-up Leaders, Visionary Entrepreneurs und Entrepreneurs in Family Business teilnehmen. Voraussetzung ist, dass sowohl die unternehmerische Rolle der nominierten Person als auch die grundlegenden Kriterien des Unternehmens erfüllt sind. Je Kategorie gelten spezifische Anforderungen. Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind auf der Bewerbungsplattform verfügbar.

Eine unabhängige Jury mit zehn Mitgliedern evaluiert alle Kandidaten, wählt die Finalisten aus und entscheidet über die Preisträger. Die Auszeichnung erfolgt anschliessend im Rahmen einer feierlichen Gala am 23. Oktober 2026 im Kongresshaus Zürich.

«Wir möchten Unternehmerpersönlichkeiten in der ganzen Schweiz ermutigen, sich aktiv für das Programm anzumelden. Der EY Entrepreneur Of The Year bietet eine einzigartige Plattform, um Sichtbarkeit zu schaffen, das eigene Wirken zu reflektieren und die Leistungen der Teams hinter den Unternehmen zu würdigen. Gleichzeitig fördern wir ein offenes und diverses Netzwerk, in dem der Austausch auf Augenhöhe im Zentrum steht. Die Teilnahme eröffnet neue Perspektiven und macht unternehmerische Erfolge in der ganzen Schweiz erlebbar», sagt Frédéric Tissot, Head of EY Entrepreneur Of The Year Switzerland.

Die Bewerbung ist online möglich unter: EY Entrepreneur Of The Year™ 2026 Switzerland

EY Entrepreneur Of The Year – ein globales Netzwerk für visionäre Unternehmende

Die Verleihung des Awards bildet den Höhepunkt eines ganzjährigen Programms für alle kandidierenden Unternehmer. Der EY Entrepreneur Of The Year ist jedoch mehr als nur der «Oscar des Unternehmertums»: Es ist ein enges und etabliertes Netzwerk für Unternehmerpersönlichkeiten, das den Kontakt und Austausch ermöglicht und fördert – und zwar unter allen Kandidierenden, die weltweit einmal am Wettbewerb teilgenommen haben. Das globale Netzwerk umfasst heute 60 Programme in mehr als 94 Ländern und Regionen und verbindet weltweit über 50’000 Unternehmerpersönlichkeiten.

Die Jury des EY Entrepreneur Of The Year in der Schweiz

Die Jury des EY Entrepreneur Of The Year in der Schweiz besteht aus zehn unabhängigen Mitgliedern. Dem Gremium gehören folgende Persönlichkeiten aus der Schweizer Wirtschaft an:

Adrienne Corboud Fumagalli | Board Chair Unyversal Technologies | Board Member Swiss Life

Marco Gadola | Board Chair DKSH and Medartis | Board Vice Chair Straumann Group

Thomas Hanan | Founder & CEO Webrepublic | EY Entrepreneur Of The Year 2017

Jan Lichtenberg | CEO & Co-Founder InSphero | EY Entrepreneur Of The Year 2015

Didier Maus | Board Chair Maus Frères

Michael Mueller | Group CEO Valora & Head Europe FEMSA Proximity & Health

Piero Poli | Board Chair & CEO Rivopharm

Jean-Marc Probst | Board Chair Probst Group Holding

Franziska Tschudi Sauber | Board Chair Weidmann Holding | EY Entrepreneur Of The Year 2022

Pascale Vonmont | CEO/Director Gebert Rüf Stiftung

Programmpartner und Sponsoren

EY Schweiz erhält beim EY Entrepreneur Of The Year-Programm Unterstützung von Julius Bär als Programmpartner sowie Girard-Perregaux, HDI Global, SWISS und Volvo Cars als Sponsoren. (EY/mc/ps)