OBT KMU-Studie 2026 – mit den aktuellsten Zahlen vom Bundesamt für Statistik (BFS)

St.Gallen – Für die neuste Schweizer KMU-Studie, welche bereits die 11. Ausgabe dieser Studienserie ist, wurden die aktuellen Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) von 2023 ausgewertet und mit den Vorjahren verglichen.

Unser Ziel ist nunmehr seit mehr als 18 Jahren und 11 Ausgaben klar: Mit dieser Publikation möchten wir den Leserinnen und Lesern fundierte Informationen über die KMU-Landschaft der Schweiz bereitstellen. Wir möchten Unterschiede von KMU untereinander und gegenüber Grossunternehmen aufzeigen, denn KMU sind nicht gleich KMU. So zählen der Coiffeur, die Bäckerei, der Malerbetrieb, die IT-Firma oder die Werbeagentur genauso zu den KMU wie hochtechnologische Weltmarktführer in der Medizinaltechnik oder etwa im Maschinenbau. Unter anderem macht diese Vielseitigkeit unsere Faszination für KMU aus, die wir täglich in der unternehmerischen Praxis und Forschung erleben dürfen.

Das Schweizerische Institut für KMU und Unternehmertum an der Universität St.Gallen und die OBT AG beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten mit den Belangen und den Herausforderungen der KMU – sei es in der Forschung oder in der unternehmerischen Praxis. Mit der vorliegenden Studienreihe, basierend auf den jeweils aktuellsten BFS-Zahlen, bieten die Autoren den Unternehmern wie auch der Gesellschaft einen Mehrwert, indem ein Überblick über die KMU der Schweiz und im internationalen Vergleich gegeben wird.

Die Schweizer KMU-Studie kann unter obt.ch/kmu-studie-2026 oder kmu.unisg.ch/kmu-zahlen heruntergeladen werden. (OBT/mc/ps)