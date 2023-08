Assurinvest: Gefährliches Halbwissen

Von Simon Spiess, Vorsitzender der Geschäftsleitung Assurinvest AG

Durch zunehmende Komplexität in der beruflichen Vorsorge steigen die Anforderungen an die Verantwortlichen von Pensionskassen stetig. Für die meisten Beteiligten handelt es sich um ein Nebenamt, das im gedrängten Berufsprogramm untergebracht werden soll und gleichzeitig grosse Verantwortung mit sich bringt. Gezielte Seminare können helfen, innert kurzer Zeit die relevanten Informationen zu gewinnen.

Pflicht und Wissensdurst

Es ist bekannt, dass ein (zu grosser?!) Teil der arbeitenden Bevölkerung sich wenig bis gar nicht aktiv um das Wissen zur beruflichen Vorsorge kümmert. Für Viele ist mit dem jährlich eintreffenden Vorsorgeausweis das Bedürfnis nach Informationen zum BVG bereits gestillt. Wenn auch nicht ganz optimal, so richtig gravierend ist diese Tatsache für die Nachfrageseite nicht, so lange das System in geordneten Bahnen verläuft.

Angebotsseitig wäre eine solche Situation fatal. Ganz anders sieht sie nämlich für Mitglieder von Pensionskassen-Führungsgremien aus. Sind sie nicht richtig informiert, schätzen sie Gegebenheiten unter Umständen falsch ein und treffen daraus Entscheidungen mit womöglich verhängnisvollen Folgen. Beispielswiese könnten zu hohe Leistungsversprechen von heute die Versicherten von morgen massiv benachteiligen oder falsche Investitionen könnten dazu führen, dass die Kasse illiquide wird und Versicherte nicht auf ihr wohl verdientes Geld zurückgreifen können. Der Gesetzgeber versucht solches Halbwissen zu vermeiden, indem er die obersten Organe von Vorsorgeeinrichtungen verpflichtet, sich kontinuierlich auf dem Laufenden zu halten und sich entsprechend weiterzubilden.

Das Stiftungsrats-Dasein ist freiwillig und die Neugier auf aktuelles Wissen daher von Natur aus gegeben. Alleine die Verantwortung gegenüber den Versicherten weckt den Durst nach genügend Informationen und Entscheidungsgrundlagen. Gleichzeitig steht der Zeitaufwand für die Ausübung dieses Nebenamtes oftmals im Konflikt mit der beruflichen Tätigkeit. Es gilt also wie so oft im Leben, das begrenzte Zeitkontingent so effizient wie möglich zu nutzen.

Effizienz trifft Attraktivität

Was bietet sich hier mehr an, als den Aufwand auf einen Tag zu reduzieren und diesen dafür möglichst effizient zu nutzen? Einen Tag, an dem Sie Präsentationen von Experten und führenden Köpfen aus der Branche folgen können. Einen Tag, an dem Sie sich mit vielen Gleichgesinnten über Problemstellungen und Lösungen unterhalten können. Einen Tag, der nicht nur fachlichen Input und klare Antworten liefert, sondern auch viel Raum für Inspiration und neue Perspektiven offen lässt.

Für eine weitsichtige und langfristige Führung ist das grosse Bild oft ausschlaggebender als kleine Details. Wichtig ist daher, nicht nur einen einzigen Bereich, sondern einen bunten Strauss an Themen zu beleuchten. Ein Vorstand hat schliesslich verschiedenste Aufgaben zu erfüllen, wie die Vermögensanlagen in Einklang mit den Verpflichtungen zu bringen oder die gesetzlichen Leitplanken zu kennen und dabei nicht nur auf die Gegenwart zu reagieren, sondern die Pensionskasse auf die Zukunft auszurichten oder sie sogar mitzugestalten.

Genau diesen Rahmen bietet die jährlich stattfindende Assurinvest Herbsttagung – Weiterbildung für Stiftungsräte. Sie hat sich über die Jahre als fixe Plattform unter Stiftungsräten und Vorstandsmitgliedern von Pensionskassen etabliert. Die Lernwilligen treffen sich am 24. Oktober 2023 im Renaissance Tower Hotel in Zürich.

Profit

Die Themen sind breit gefächert und es bleibt genügend Zeit, das Gehörte mit Kolleginnen und Kollegen in den Pausen zu vertiefen. Innert kürzester Zeit stärken sich die Teilnehmenden mit neuen Erkenntnissen, einem erweiterten Netzwerk und einem klaren Fokus auf die Anforderungen von morgen. Nebenbei werden Credit Points der Stiftung Eigenverantwortung vergeben, womit ein Niveau weit über gefährlichem Halbwissen auch regulatorisch belegt werden kann. Die Veranstaltung ist bereits gut gefüllt, einige Plätze stehen derzeit aber noch zur Verfügung. Anmeldungen werden über die Webseite gerne entgegengenommen: https://www.herbsttagung.ch/ (Assurinvest/mc/ps)