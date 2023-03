Avobis: Einschätzung Zinsmarkt März 2023

Was ist robuster – Die Inflation oder das Bankensystem? Während sich die Inflation auf die rasanten Anstiege der Zinsen seit letztem Jahr praktisch immun zeigt, werden im Bankensystem erste Risse sichtbar. Infolge der Unsicherheiten im Bankensystem wurden weitere Zinserhöhungen in Frage gestellt und sogar Zinsreduktionen einkalkuliert. Die Marktzinsen reagierten auf die jüngsten Ereignisse mit einer extremen Volatilität.

Schweiz

Der März war ein ereignisreicher Monat voller Überraschungen. Die Inflationszahlen für Februar und der darauffolgende abrupte Vertrauensschwund im Bankensektor – mit besonderem Fokus auf die Credit Suisse – haben die Schweizer Marktzinsen auf eine turbulente Reise geschickt. Die SNB reagierte jedoch stoisch und trennte beide Themen, indem sie um 50 Bps erhöhte und an ihrem geldpolitischen Kurs festhält.

Ausland

Die wachsende Besorgnis über eine mögliche Bankenkrise infolge des Zusammenbruchs dreier regionaler Banken in den USA hat die weltweiten Notenbanken dazu veranlasst, mit Liquiditätsspritzen zu reagieren. Dennoch deutet eine aktuelle Studie darauf hin, dass das US-Bankensystem unrealisierte Verluste von zwei Billionen USD verzeichnet, was die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen stark in Frage stellt. Während sich die Inflation trotz des unerwarteten, schnellen Anstiegs der Zinsen unbeeindruckt zeigt, werden im Bankensystem somit erste Risse sichtbar. (Avobis/mc/ps)