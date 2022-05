Avobis lanciert Schweizer Wohnimmobilienfonds mit Fokus auf einer stabilen und nachhaltigen Ausschüttung

Zürich – Die Avobis Invest AG lanciert ihren ersten eigenen Immobilienfonds (SICAV). Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension ermöglicht qualifizierten, steuerbefreiten Anlegern der beruflichen Vorsorge eine Partizipation am Aufbau eines Portfolios von gut vermieteten, neuwertigen Wohn-Bestandsimmobilien mit einer stabilen und nachhaltigen Ausschüttung. Die Zeichnungsfrist beginnt am 1. Juni 2022, die Liberierung ist auf den 7. Juli 2022 geplant. Die Avobis Invest AG ist der FINMA-regulierte Teil der Avobis Group AG, der führenden Immobilien- und Hypothekendienstleisterin der Schweiz.

Die Avobis Invest AG lanciert mit dem Avobis Real Estate Funds SICAV ihren ersten Immobilienfonds. Das darin enthaltene Teilvermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension investiert in voll vermietete, neuwertige Wohn-Bestandesimmobilien in der Schweiz, die Gewähr für eine stabile und nachhaltige Ausschüttung bieten. Das Portfolio wird unter anderem unter spezieller Berücksichtigung der zu erwartenden, zukünftigen Vorschriften im Bereich Bau und Umweltschutz aufgebaut. Dies stellt sicher, dass die Objekte bereits heute den wichtigsten Kriterien entsprechen und somit in mittlerer Zukunft keiner grösseren Investitionen bedürfen.

Nachhaltig orientierte Anlagestrategie

«Ziel der Anlagestrategie ist es, für den Investor bei maximaler Wertstabilität eine markt- und risikogerechte, stabile und nachhaltige Ausschüttung zu erwirtschaften. Dabei wird auf die rechtlich zu erwartenden Vorschriften im Bereich Gebäudeeffizienz und CO2-Ausstoss ein besonderes Augenmerk gelegt», erläutert Frédéric Königsegg, Head Investment Products bei Avobis, der in der Vergangenheit bereits erfolgreich verschiedene Immobilienfonds am Schweizer Markt positioniert hat und über mehr als 25 Jahre Investmenterfahrung im Immobilienbereich verfügt.

Andreas Granella, Head Invest bei Avobis, unterstreicht: «Wir haben für die Lancierung des Fonds das Avobis gruppenintern bereits vorhandene, umfassende Know-how aus 25 Jahren Immobilienerfahrung mit der Verpflichtung von Investmentexperten kombiniert. Aufgrund unserer hervorragenden Positionierung und des umfangreichen Netzwerkes im Immobilien- und Finanzierungsmarkt können Investoren bei Avobis einen vielseitigen Zusatznutzen und eine hohe Produktequalität erwarten.»

Fonds steht im Juni 2022 zur Zeichnung offen

Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension richtet sich ausschliesslich an qualifizierte, steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie qualifizierte, steuerbefreite Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen. Es wird ein Emissionsvolumen von zwischen 60 und 80 Millionen Franken angestrebt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. Juni bis 1. Juli 2022 mit geplanter Liberierung am 7. Juli 2022. Die Administration vom Immobilienfonds ist an die PvB Pernet von Ballmoos AG als Fondsleitung delegiert. Avobis Invest AG verantwortet das Asset Management und wird von REIS Partners AG, Lead-Managerin der Neuemission, im Angebot unterstützt. Als Depotbank fungiert die Banque Cantonale Vaudoise. Es ist nicht geplant, das Anlagevehikel an der Börse zu kotieren.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie hier. (Avobis/mc/ps)