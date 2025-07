DHG Holding: Warum sich globale Investoren Dubai zuwenden

In einer zunehmend unsicheren Welt stechen Stabilität und Wachstumspotenzial bei der Bewertung von Investitionen besonders hervor. Während globale Investoren traditionelle Märkte aufgrund von Inflation, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Abschwüngen neu bewerten, entwickelt sich Dubai rasch zu einer strategischen Alternative für Immobilieninvestitionen – und das aus gutem Grund.

von Blagoje Antić, Inhaber & CEO, DHG Holding

Von Zürich bis Paris, von München bis Mailand – Europas bekannteste Städte galten lange Zeit als bevorzugte Standorte für internationale Investoren. Sie bieten kulturellen Reichtum, stabile Rechtssysteme und etablierte Märkte. Doch in den letzten Jahren sind die Investitionskosten in Europa deutlich gestiegen – sowohl finanziell als auch regulatorisch. Hohe Einstiegspreise, langwierige Bewilligungsverfahren und wachsende Steuerbelastungen führen dazu, dass viele Investoren umdenken.

Investorenfreundliches Umfeld

Im Gegensatz dazu hat sich Dubai zu einem der attraktivsten Investitionsstandorte weltweit entwickelt – dank seines investorenfreundlichen Steuersystems. Dazu zählen unter anderem die Befreiung von Einkommensteuer, Kapitalertragssteuer und jährlicher Immobiliensteuer.

Steuer auf Mieteinnahmen (% der Mieterträge)

Dubai ist eine ausgesprochen kluge Wahl für Investoren, die Wert auf Kapitalerhalt, stabile Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerung legen. Mit Bruttorenditen von durchschnittlich 6–8% – in Top-Lagen sogar bis zu 12% – übertrifft Dubai die europäischen Vergleichsmärkte deutlich, wo die Spitzenrenditen üblicherweise zwischen 2,5% und 4% liegen.

Darüber hinaus haben ausländische Investoren in Dubai die Möglichkeit, Immobilien vollständig zu erwerben – ganz ohne lokale Staatsbürgerschaft. Bei einem Investitionsvolumen ab 2 Millionen AED (ca. 440.000 CHF) qualifizieren sich Käufer sogar für ein Golden Visa, das eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung ermöglicht. Der gesamte Transaktionsprozess wird vom Dubai Land Department – einer offiziellen Regierungsinstitution – sorgfältig überwacht, was für höchste Sicherheit, Transparenz und Vertrauen sorgt.

Wachstum und Stabilität am Immobilienmarkt

Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnete im Jahr 2024 ein Rekordjahr. Die Anzahl der Transaktionen stieg gegenüber dem Vorjahr um 36 %, der Gesamtwert der Verkäufe um 20 %. Die Preise für Apartments legten im Jahresvergleich um 20,4 % zu. Die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum steigt weiter – die Einwohnerzahl soll bis 2040 auf über 5,8 Millionen anwachsen.

Trotz regionaler Konflikte im Nahen Osten hat sich Dubai immer wieder als stabiler Markt erwiesen und sich wirksam von geopolitischen Spannungen abgeschirmt. Das reale BIP der VAE wuchs im Jahr 2024 um 4,0 %, mit positiven Aussichten für ein weiteres Wachstum von 6 % im Jahr 2025.

Eine kosmopolitische Stadt für ein globales Publikum

Dubai bietet nicht nur höhere Renditen, sondern auch eine hohe Lebensqualität. Laut dem Global Wealth and Lifestyle Report 2024 zählt Dubai zu den Top 10 Städten weltweit in den Kategorien Lebensstil, Sicherheit und Geschäftsklima. Es wird regelmäßig als eine der sichersten und meistbesuchten Städte der Welt bewertet – ein Beleg für seine weltweite Attraktivität.

Dubais Wandel in den letzten zwei Jahrzehnten ist bemerkenswert. Was einst als regionales Handelszentrum begann, hat sich zu einer echten Weltmetropole entwickelt – offen für Talente, Kapital und Innovation aus aller Welt. Über 200 Nationalitäten leben und arbeiten in der Stadt, was für eine außergewöhnliche Vielfalt und Weltoffenheit sorgt. Erstklassige Infrastruktur, steuerfreundliches Umfeld und zukunftsorientierte Regierungsführung machen Dubai zu einem führenden Standort für Business und Lifestyle.

Was internationale Investoren suchen

Ob institutionell oder privat – Investoren legen heute zunehmend Wert auf zwei Dinge: Sicherheit und Werterhalt. Beides bietet Dubai – vorausgesetzt, man entscheidet sich für einen vertrauenswürdigen und erfahrenen Immobilienentwickler. Bei DHG erleben wir dieses Interesse aus erster Hand. Als Schweizer Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Immobiliengeschäft hat unser Markteintritt in Dubai – mit drei aktuellen Wohnprojekten – grosses Interesse bei europäischen Investoren geweckt. Ein klarer Beweis dafür, dass Schweizer Qualitätsstandards und Dubais Potenzial eine überzeugende Kombination darstellen.

Wir beobachten zunehmend, dass sich Schweizer Anleger mit DHG für internationale Investitionen öffnen. Ihr Vertrauen basiert auf der Möglichkeit, direkt über ein Schweizer Unternehmen mit eigenem Verkaufszentrum in Zürich Immobilien in Dubai zu erwerben..Von der Auswahl der Immobilie über Markteinblicke in die VAE, juristische Beratung und administrative Unterstützung – DHG begleitet seine Kunden über den gesamten Investitionsprozess hinweg und stellt ihnen einen persönlichen Berater für eine vollumfängliche und kompetente Betreuung zur Seite. (DHG/mc)