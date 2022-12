BIZ will ihren Hauptsitz in Basel mit neuem Turm ergänzen

Basel – Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich BIZ will ihren Hauptsitz in Basel erweitern. In einem Architekturwettbewerb ist ein Projekt auserkoren worden, das einen 107 Meter hohen Turm beinhaltet, der den heutigen Rundturm deutlich überragt.

Der Entwurf der Architekturbüros Elemental aus Santiago de Chile und Nissen Wentzlaff aus Basel ist von der Jury einstimmig zum Siegerprojekt auserkoren worden, wie die BIZ am Mittwoch mitteilte.

107 Meter hoher Neubau

Der 107 Meter hohe Neubau soll die in die Jahre gekommenen Altbauten rund um den knapp 70 Meter hohen Rundturm ersetzen und Platz dafür schaffen, dass die BIZ ihre rund 600 Arbeitsplätze an einem campusähnlichen Ort konzentrieren kann. Der Neubauentwurf solle zudem Platz für die zunehmend grösseren internationale Meetings schaffen, heisst es in der Medienmitteilung.

Die Jury lobte gemäss Communiqué die Lösung mit einem zweiten Turm, der sich in die wachsende Skyline rund um das Areal des Basler Bahnhofs SBB einfügt. Der Turm biete mit seinem quadratischen Grundriss und der mit viel Holz versetzen und durchlässigen Fassade einen «eleganten Kontrast» zu dem in den 1970er-Jahren nach Entwürfen von Martin Burckhardt erbauten Altbau.

Die Neuüberbauung des Areals sei mit dem 2015 von der Basler Regierung und dem Grossen Rat genehmigten Bebauungsplan konform. Dieser erlaube eine oberirdische Bruttogeschossfläche von 68’000 Quadratmetern. (awp/mc/pg)

