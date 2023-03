BlackRock: Das Streben nach Qualität

Nigel Bolton, Co-Chief Investment Officer von BlackRock Fundamental Equities, und Helen Jewell, Deputy Chief Investment Officer von BlackRock Fundamental Equities EMEA, erläutern, dass angesichts der Auswirkungen höherer Zinssätze auf die Volkswirtschaften mit weiterer Volatilität zu rechnen ist. Der Schlüssel zur Widerstandsfähigkeit in diesem Markt ist eine sorgfältige Aktienauswahl auf der Grundlage starker Fundamentaldaten.

Qualitätssektoren jetzt

Wir sehen ein klares Ende der Ära des billigen Geldes, die auf die globale Finanzkrise (GFC) folgte. Für die Aktienmärkte bedeutet dies weniger Renditen durch «Beta» – oder Gesamtmarktgewinne – und einen grösseren Anteil an der Performance durch «Alpha» – oder Renditen über dem Marktniveau. Marktschwankungen bieten aktiven, langfristig orientierten Anlegern potenzielle Chancen, Qualitätsunternehmen mit einem Abschlag zu erwerben.

Qualität bedeutet nicht nur hohe Gewinnspannen, stabile Erträge, geringe Verschuldung und Kapitalrendite. Qualität kann in verschiedenen Sektoren unterschiedliche Dinge bedeuten, und es kann schwierig sein, sie zum richtigen Preis zu finden.

Hier sind einige Beispielsektoren, auf die wir aktuell fokussieren:

Finanzen

Die jüngsten Ereignisse haben Finanzwerte in den Fokus gerückt und die Notwendigkeit einer selektiven Auswahl verstärkt. Die Abkehr von den Negativzinsen hat für die europäischen Banken einen Wandel bewirkt. Wir glauben, dass sie in einer starken Position sind, um von höheren Zinsen zu profitieren – die Zinseinnahmen aus dem Neugeschäft sind weitaus höher als aus dem Altgeschäft – und die hohen liquiden Mittel bedeuten, dass sie widerstandsfähiger sind als während der Finanzkrise.

Konsumenten

Lohndruck und anhaltende Verwerfungen in der Lieferkette sind Herausforderungen für diesen Sektor. Qualitätsunternehmen in diesem Bereich kombinieren operative Ausführung und Supply Chain Excellence mit den richtigen Produkten am richtigen Ort, wenn die Konsumenten kaufen wollen. Auf der anderen Seite müssen die Unternehmen darauf achten, dass sich bei nachlassender Nachfrage keine Lagerbestände aufbauen.

Aber es ist wichtig, wählerisch zu sein. Unternehmen mit einer starken Marke, einem begrenzten Angebot, einer stabilen Basis in den USA und Europa sowie einem Engagement bei den chinesischen Verbrauchern sind am besten in der Lage, höhere Kosten weiterzugeben und gesunde Gewinnspannen zu erzielen.

Tech

Nach dem drastischen Bewertungsrückgang im letzten Jahr haben sich nun in diesem Sektor attraktive Einstiegsmöglichkeiten eröffnet. Qualitativ hochwertige Unternehmen in diesem Bereich verfügen über Managementteams, die in der Lage sind, in einer neuen Ära der künstlichen Intelligenz eine Führungsrolle zu übernehmen und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren, da billiges Geld zur Wachstumsfinanzierung nicht mehr ohne Weiteres verfügbar ist.

Für die Weiterentwicklung der KI wird eine enorme Rechenleistung benötigt. Auf kürzere Sicht sind Halbleiter für die Cloud-Infrastruktur, die Elektrifizierung der Automobilindustrie, erneuerbare Energien, die Fabrikautomatisierung, das Internet der Dinge und die 5G-Verbreitung unerlässlich. Die Qualitätsunternehmen in diesem Bereich verfügen über einzigartige Produkte, dominieren die Lieferkette und spielen eine entscheidende Rolle für den Bedarf an kleineren, leistungsfähigeren Chips.

Energie

Wir sind vorsichtig, was die kurzfristigen Renditen angeht, da der warme Winter die physische Nachfrage nach Öl und Gas reduziert hat. Mittelfristig gehen wir von einem weiterhin knappen Angebot aus und erwarten, dass einige der europäischen Ölkonzerne beeindruckende Mengen an Barmitteln erwirtschaften werden – auch wenn sie derzeit mit einem Abschlag gegenüber den US-amerikanischen Konkurrenten gehandelt werden. Qualitätsunternehmen sollten in der Lage sein, ihren freien Cashflow für attraktive Dividenden und Rückkäufe zu nutzen, Schulden zu tilgen, kleinere Unternehmen zu kaufen, um ihre Marktposition zu stärken, und umfangreiche Investitionen in erneuerbare Energien zu tätigen.

Healthcare

Die Renditen im Gesundheitswesens haben sich in der Vergangenheit während Rezessionen als widerstandsfähig erwiesen, da die Ausgaben für die Gesundheit als wesentliche Ausgaben betrachtet werden können. Doch Gesundheitswesen ist nicht gleich Gesundheitswesen, und innerhalb des Sektors kann es zu einer breiten Streuung der Performance kommen. Wir halten Ausschau nach Wachstumschancen, die sich aus dem wachsenden Bedarf an Gesundheitsleistungen wie Alzheimer, Diabetes und Fettleibigkeit ergeben. In Anbetracht des technischen Charakters der Branche ist ein tiefes Verständnis der Wissenschaft, die hinter jedem Unternehmen steht, der Schlüssel zu einer Investition.

Qualitäts-«Rabatte» – eine regionale Betrachtung

Europa: attraktive Renditen und Bewertungen: Die Unternehmensgewinne in Europa waren besser als befürchtet, da die niedrigeren Energiepreise und die erneute Nachfrage aus China die Wirtschaft angekurbelt haben, dennoch sind europäische Aktien nach wie vor mit einem Abschlag gegenüber den US-Pendants versehen. Vor allem, wenn es im zweiten Halbjahr 2023 nicht zu einem Konjunkturrückgang kommt, könnte die Europäische Zentralbank die Geldpolitik weiter straffen, um die Inflation zu senken. Wenn die Inflation schneller nachlässt als erwartet, könnte dies die US-Notenbank zu einer Zinssenkung veranlassen, was den US-Wachstumswerten auf Kosten der europäischen Aktien zugute kommen könnte.

Schwellenländer; positiv für Zinsen: Die Bewertungen von Aktien aus Schwellenländern (EM) sind im Vergleich zu ihrer 10-Jahres-Historie auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses nach wie vor günstig, und EM-Aktien dürften auch weiterhin von der Wiedereröffnung Chinas profitieren. Die Zentralbanken der Schwellenländer sind besser positioniert, um die Zinssätze zu senken und die Wirtschaft anzukurbeln. Aus diesem Grund sind wir für bestimmte lateinamerikanische und osteuropäische Länder positiv gestimmt.

Die Auswirkungen steigender Zinssätze und geopolitischer Entwicklungen: Diese Marktrotation von Growth zu Value hat Europa gegenüber den USA begünstigt. Dieser Trend könnte sich fortsetzen, wenn die Inflation länger höher bleibt. Die Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft hat Europa ebenfalls Auftrieb gegeben. Inzwischen sind die Energiepreise in Europa von ihren Höchstständen im letzten Sommer gesunken, was sowohl den europäischen Unternehmen als auch den Verbrauchern zugute kommt. (BlackRock/mc/ps)