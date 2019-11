Chef der Brexit-Partei will Labour bei Neuwahl schaden

London – Nigel Farage hält Befürchtungen für unbegründet, seine Brexit-Partei könne die Konservativen von Premierminister Boris Johnson bei der Wahl am 12. Dezember wichtige Stimmen kosten. In erster Linie werde er der Labour-Partei schaden, sagte der britische EU-Abgeordnete am Montag im Sender ITV. Brexit-Befürworter seien von den Sozialdemokraten „komplett betrogen“ worden. „Sie sind mein Hauptziel.“

Der Chef der Brexit-Partei hatte erst kürzlich angekündigt, landesweit Kandidaten aufstellen zu wollen und war dafür von Brexit-Hardlinern bei den Tories kritisiert worden. Farage fordert von Johnson, seinen Brexit-Deal zu verwerfen und ohne Abkommen aus der EU auszutreten.

Johnson hofft auf Brexit-Befürworter unter Labour-Anhängern

Johnson, der zur Zeit eine Minderheitsregierung führt, spekuliert auf die Stimmen von Brexit-Befürwortern in traditionellen Labour-Hochburgen wie dem Nordosten Englands und den West Midlands um Birmingham. Doch die Erwartung ist, dass enttäuschte Labour-Wähler eher zur Brexit-Partei von Farage überlaufen könnten als zu den verhassten Tories. Dann könnte es sich für Johnsons Konservative als schwierig herausstellen, stärkste Kraft im Parlament zu werden. Doch gemäss dem Mehrheitswahlrecht in Grossbritannien zieht nur der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis ins Parlament ein. (awp/mc/ps)