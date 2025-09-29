Coface: Schweizer Unternehmen stehen vor der Herausforderung permanenter Agilität

Lausanne – Aufeinanderfolgende Krisen, instabile Inflation und Handelsspannungen geben Unternehmen weltweit ein neues Tempo vor. Künstliche Intelligenz und Daten werden zu entscheidenden Hebeln, um Risiken zu antizipieren und schnellere Entscheidungen zu treffen, ohne dabei die Umsicht zu vernachlässigen. Die Erfahrung von Coface beleuchtet diesen Wandel.

Seit 2020 folgen Krisen aufeinander: eine Pandemie, der Krieg in der Ukraine, steigende Energiepreise und eine Rekorderhöhung der US-Zölle. Die wirtschaftliche Unsicherheit wächst und erschwert strategische Entscheidungen. Gleichzeitig verändern der Aufstieg künstlicher Intelligenz und die Fülle an Daten die wirtschaftlichen Machtverhältnisse, von den Lieferketten bis hin zu den Finanzierungsbedingungen. „Daten und KI strukturieren die Weltwirtschaft heute wie einst das Öl. Sie haben das Wachstum von Giganten wie Apple, Amazon, Alphabet und Microsoft und staatliche Kontrollversuche befeuert“, sagt Aurélien Duthoit, Sektorökonom bei Coface.

Anpassung an den europäischen Wirtschaftskontext

Da Schweizer Unternehmen stark exportorientiert sind, müssen sie auch das Wirtschaftsklima ihrer europäischen Nachbarn berücksichtigen, deren Wachstum und Konjunkturindikatoren stark variieren. In Frankreich beispielsweise wird ein schwaches Wachstum von etwa 0,5 % in den Jahren 2025 und 2026 erwartet. Politische und haushaltspolitische Unsicherheiten behindern Investitionen und führen zu einer langfristigen abwartenden Haltung bei Haushalten und Unternehmen. Die Märkte reagieren eher ungünstig auf diese Instabilität. In Italien sendet die Schaffung von Arbeitsplätzen ein positives Signal aus, indem sie die Steuereinnahmen verbessert und zur Reduzierung des öffentlichen Defizits beiträgt. Diese Verbesserung bleibt jedoch fragil: Die Schaffung von Arbeitsplätzen konzentriert sich auf Sektoren mit geringer Wertschöpfung, was weder das BIP (voraussichtlich etwa 0,5 % im Jahr 2025) noch die Löhne stimuliert. Der private Konsum bleibt begrenzt, und im zweiten Quartal war in Italien sogar ein BIP-Rückgang zu verzeichnen. Die mittel- und langfristigen Aussichten bleiben daher verhalten.

Deutschland und Grossbritannien mit anhaltender Wachstumsschwäche

In Deutschland sieht das Jahr 2025 nach zwei Jahren Rezession weiterhin schwierig aus. Die Industrieproduktion liegt weiterhin deutlich unter dem Niveau von 2019, und das Vertrauen der privaten Haushalte ist weiterhin gering. Fiskalische Anreize geben Anlass zur Hoffnung, ihre Auswirkungen auf das Realwachstum bleiben jedoch ungewiss. Infrastrukturinvestitionen dürften sich bis 2027 auswirken, während Militärausgaben schnellere Auswirkungen haben könnten, sofern die Produktionskapazitäten Schritt halten. Andernfalls könnten andere Länder einen Teil der Dynamik nutzen. In Grossbritannien wird die Erholung nach der Pandemie durch starke Haushaltszwänge gebremst. Das für 2025 erwartete Wachstum von rund 1 % geht mit notwendigen Anstrengungen zur Reduzierung des Defizits durch Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen einher. Die bereits beschlossenen Steuererhöhungen belasten den Konsum von Haushalten und Unternehmen und bremsen die Erholung, die nach der Gesundheitskrise eingesetzt hat.

Proaktivität im Dienste der Effizienz

Vor diesem Hintergrund erfindet sich die Unternehmensführung neu. Sie entfernt sich von linearen Budgetzyklen und bevorzugt alternative Szenarien und Warnschwellen. „Wir bewegen uns in einer Wirtschaft, in der Unsicherheit zur Normalität geworden ist. Unternehmen benötigen mehr denn je Unterstützung und geeignete Instrumente“, bestätigt Carine Pichon, Managing Director für Westeuropa und Afrika bei Coface. Agilität bedeutet nicht mehr nur, schnell zu reagieren, sondern auch früher mit klaren und gemeinsamen Risikokriterien zu entscheiden. Dies erfordert definierte Verantwortlichkeiten und vorausschauende Absicherungen. Die technologische Beschleunigung ist sowohl ein Versprechen als auch eine Komplexität. Sie wirft Fragen der Souveränität, der Cybersicherheit und der Abhängigkeit von ausländischer Infrastruktur auf, ermöglicht es aber auch, verstreute Signale in operative Erkenntnisse umzuwandeln.

Reduktion von Unsicherheit im Entscheidungsprozess

Laut dem jüngsten Data & AI Barometer von Coface in Frankreich halten es mehr als acht von zehn Entscheidern für unerlässlich, die Daten ihrer Kunden, Interessenten und Lieferanten intelligent zu nutzen. „Dieses Bewusstsein nimmt zu“, betont Carine Pichon. Ziel ist nicht die Vervielfältigung von Dashboards, sondern die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens, der Entscheidungen zuverlässiger macht. In diesem neuen Umfeld wird Zeit zum Wettbewerbsvorteil. Engagement-Komitees sind nach Warnschwellen und vorab ausgehandelten Szenarien strukturiert, um in kritischen Momenten wertvolle Zeit zu sparen. Die Abbildung von „Exposures“ und damit Risiken nach Sektor, Region und Gegenpartei ist keine jährliche Übung mehr, sondern eine monatliche Routine. Ziel ist nicht Geschwindigkeit um ihrer selbst willen: Es geht darum, die Unsicherheit auf ein akzeptables Mass zu reduzieren, um eine Entscheidung zu treffen oder zu verschieben. Dieser Ansatz, der Urteilsvermögen und Messung kombiniert, begrenzt abrupte interne Richtungswechsel und sichert Investitionsprioritäten. So lässt sich Hubert Reeves zitieren: «Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch».

Datenbasierte Methode zur Unterstützung von Intuition

Die zunehmende Verbreitung von Daten und KI-Modellen garantiert keine Voraussicht; sie erfordert eine Methode. Unternehmen, die ihre Risiken erfassen, ihre Indikatoren priorisieren und ihre Ausschüsse ausstatten, gewinnen an Geschwindigkeit, ohne an Urteilsvermögen zu verlieren. Sie stützen sich auf aktuelle, harmonisierte Informationen, um Hypothesen zu formulieren, Optionen zu testen und glaubwürdige Plan Bs zu aktivieren. Diese Disziplin stärkt das Vertrauen intern und mit Partnern und stellt die Antizipation in den Mittelpunkt des Managements. Agilität wird dann zu einer kollektiven Praxis, bei der qualifizierte Daten die Intuition unterstützen, anstatt sie zu ersetzen. Das Beispiel der Buckingham Group, eines britischen Herstellers, der im Sommer 2023 Insolvenz anmeldete, veranschaulicht den Wert der Früherkennung. Die Insolvenz traf viele Zulieferer unvorbereitet, von denen einige Dutzende Millionen Pfund verloren.

Harmonisierung von Daten im Zeichen zunehmender Unternehmensinsolvenzen

Bereits im Januar des Vorjahres waren Anzeichen der Fragilität sichtbar. Sowohl in der Schweiz als auch in Europa bestätigt der Anstieg der Unternehmensinsolvenzen den Wert eines dynamischen Debitorenmanagements gegenüber festen, ganzjährigen Regeln. Dafür werden Daten benötigt, die diesen Herausforderungen gerecht werden. Nicht alle Daten sind gleich: Zu viele Unternehmen tun sich mit Data Mining schwer, beklagen den Mangel an nahezu Echtzeit-Updates und die unzureichende Harmonisierung auf internationaler Ebene. Genau hier setzt Coface an und kombiniert eine umfangreiche Unternehmensdatenbank mit fast 245 Millionen Unternehmen mit Aktualisierungs- und Standardisierungsprozessen, die von mehr als 700 Experten weltweit betrieben werden. Ziel ist nicht das Sammeln von Daten, sondern deren Übersetzung in nutzbare Indikatoren: eine Bewertung (von 1 bis 10), visuelle Zusammenfassungen und anpassbare Warnmeldungen, die den Fokus auf das Wesentliche lenken.

Stärkung der Attraktivität auf dem Schweizer Markt

Zu Stärkung seiner lokalen Präsenz und Erweiterung der Informationsdienste hat Coface diesen Sommer Novertur International SA, Herausgeber des Portals business-monitor.ch, übernommen. Die 2016 in Lausanne lancierte Plattform hat sich mit aktuellen Informationen zu Hunderttausenden aktiven Schweizer Unternehmen als Benchmark-Tool für Risikomanagement und B2B-Akquise in der Schweiz etabliert. „Diese Transaktion stärkt unsere Position auf dem Schweizer Markt deutlich“, betont Christian Moins, Country Manager Coface Switzerland. Sie steht im Einklang mit dem Ziel, Daten, technische Fähigkeiten und lokales Know-how zu konsolidieren.

Daten in operative Erkenntnisse umwandeln

Der Wert dieser Systeme bemisst sich an ihrer Akzeptanz. Wenn Teams den Ursprung der Indikatoren, ihre Logik und die Gründe für ihre Entwicklung verstehen, integrieren sie diese ganz selbstverständlich in ihre Entscheidungen. Zugängliche Dokumentation, regelmässige Cross-Reviews und abgestimmte Ziele zwischen Vertrieb und Finanzabteilung: All dies sind einfache Massnahmen, die Entscheidungen vereinfachen. Diskussionen werden sachlicher, Entscheidungen werden früher getroffen und die Distanz zwischen Signal und Aktion wird ohne Eile reduziert. Langfristige Agilität lässt sich nicht improvisieren. Sie ist das Ergebnis einer komplexen Mischung aus menschlichem Urteilsvermögen, Informationsqualität und Risiko-Governance. Unternehmen, die in aktuelle und harmonisierte Daten investieren, klare Schwellenwerte teilen und kontinuierliches Lernen fördern, treffen schnellere und sicherere Entscheidungen. Sie wählen ihre Partner besser aus, implementieren Risikoabsicherungslösungen wie Kreditversicherungen oder geben ihre Bemühungen auf, wenn sich die Signale verschlechtern. Da KI in Prozessen immer wichtiger wird, wird der Unterschied nicht in technologischen Tools liegen, sondern in der Fähigkeit, Daten in operative Erkenntnisse umzuwandeln. (Coface/mc)