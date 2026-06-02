Ex-Google-Managerin Evelyn Leu lanciert mit lifturskill neue Anlaufstelle für praxisnahe KI-Kompetenz und Digitalisierung

Wangen-Brüttisellen – Mit lifturskill startet in der Schweiz eine neue Plattform für digitale Skills und KI-Kompetenz im Bereich Marketing, Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Initiative richtet sich an Unternehmen, Verbände, Bildungsinstitutionen, öffentliche Organisationen und insbesondere Privatpersonen. Denn das Angebot soll die breite Bevölkerung ansprechen – und dies ohne Einstiegshürden. «Wir befähigen alle, den digitalen Wandel nicht nur zu verstehen, sondern konkret und nachhaltig in ihren Alltag übertragen möchten», sagt Initiantin Evelyn Leu.

Zum Zeitpunkt der Gründung bietet lifturskill ein breites Leistungsportfolio mit Webinaren, Workshops, Hackathons und Coaching für Privatpersonen, digitale Standortanalysen, Workshops, Trainings und Begleitung für Unternehmen, KI-Kompetenzprogramme und Train-the-Trainer-Formate für Bildungsinstitutionen und öffentliche Organisationen. Ein Experten-Pool von über 20 Trainerinnen und Trainer steht dafür bereit. lifturskill positioniert sich als Anlaufstelle, die technologische Kompetenz mit wirtschaftlichem Fokus,dem nötigen Vertrauen bei Unternehmen, Verbänden und Institutionen und echter Praxisnähe verbindet. «Im Zentrum steht nicht der einzelne digitale Tool-Einsatz, sondern der Transfer von Wissen und Fähigkeiten, die sich direkt im Berufsalltag umsetzen lassen», so Leu.

Langjährige Erfahrung aus Bildung und Technologie

Initiantin und Co-Gründerin Evelyn Leu bringt dafür ein besonders starkes Profil mit. Als Industry Manager & Lead Education Projects verantwortete sie während 13 Jahren die Weiterbildungsinitiative von Google in der ACH-Region, baute und leitete das Programm Grow with Google sowie das Google Certified Trainer Program in der ACH-Region. Ihre frühere Tätigkeit bei Google Schweiz und ihr langjähriger Fokus auf digitale Weiterbildung legen den Grundstein für die Positionierung von lifturskill. Über Jahrzehnte hat Leu ein weitreichendes Netzwerk aus Digitalisierungsexperten und -expertinnen aufgebaut – in der Schweiz, Österreich und darüber hinaus. Dieses Netzwerk bildet einen weiteren zentralen Pfeiler von lifturskill und trägt dazu bei, die Plattform als glaubwürdige und verlässliche Anlaufstelle im Markt zu etablieren. «Mit lifturskill wollen wir eine Anlaufstelle schaffen, die digitale Kompetenz nicht nur erklärt, sondern in konkrete Wirkung übersetzt. Unser Anspruch ist es, technologisches Know-how mit wirtschaftlicher Relevanz, echter Praxisnähe und einem starken Qualitätsfundament zu verbinden», sagt Evelyn Leu.

Breit abgestützte Kompetenzen im Gründungsteam

Neben Evelyn Leu haben Selim Akyol, Lilo Bünger und Andreas Scherpel lifturskill mitgegründet. Der Unternehmer Selim Akyol bringt als Google Certified Trainer und Experte für Datenanalyse und digitale Technologien wichtige Praxisnähe mit ein. Lilo Bünger war zuvor Leiterin Education beim IFJ Institut für Jungunternehmen und bringt langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Startup-Ökosystem, öffentlicher Hand und Unternehmensentwicklung mit. Sie verfügt über ein starkes Netzwerk in Verbänden, Kantonen und Förderorganisationen und hat zahlreiche Unternehmen in Innovation, Transformation und Wachstum begleitet. Andreas Scherpel wiederum ergänzt das Gründungsteam mit langjähriger Erfahrung im digitalen Agenturbereich und operativer Umsetzungskompetenz in Technologie, Infrastruktur und Event-Management.

Starkes Netzwerk, Partnerschaften und Advisory Board

lifturskill arbeitet mit einem Netzwerk aus Fachexpertinnen und -experten sowie Bildungs- und Branchenorganisationen zusammen, die nachweisliches Praxis-Know-how und didaktische Fähigkeiten mitbringen. Für Google-Trainings setzt die Plattform auf Google Certified Trainer. Zusätzlich sind weitere Partnerschaften mit Bildungs- und Branchenorganisationen aktuell im Evaluationsstadium. Auch das Advisory Board unterstreicht den hohen Anspruch von lifturskill. Mit Prof. Martina Dalla Vecchia von der Hochschule Nordwestschweiz (FHNW) ist eine ausgewiesene Expertin für digitale Transformation, E-Business und digitales Lernen eingebunden. Die FHNW, deren Fokus auf angewandter Forschung, Weiterbildung und Praxistransfer die Plattform inhaltlich und qualitativ stärkt, ist selbst ein wichtiger Angebotspartner von lifturskill. Zusätzlich gehören mit dem Medien- und Kommunikationsexperten Alexander Schmitt (Swiss Post), Prof. Mariana Christen Jakob, Bildungsexpertin mit breiten Erfahrungen im Tech for Impact Sektor (AIAS – Digital Inclusion) und der Gleichstellungsexpertin Helena Trachsel weitere ausgewiesene profunde Protagonistinnen und Protagonisten der Weiterbildungs- und Digitalisierungsszene dem Advisory Board an. lifturskill baut sein Netzwerk gezielt weiter aus, um Reichweite, Qualität und thematische Breite des Angebots laufend zu stärken. (lifturskill/mc/ps)