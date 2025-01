Colliers Switzerland: Für E-Mobility-Unternehmen Schweizer Hauptsitz in Zürich angemietet

Colliers Switzerland sicherte für das internationale Unternehmen eine rund 1000 m2 grosse Fläche im Glattpark Opfikon-Zürich.

Zürich – Das Unternehmen, das im Bereich Elektromobilität tätig ist, beauftragte Colliers Switzerland mit der Suche nach Büroräumlichkeiten für sein Schweizer Headquarter. Die Anforderungen waren punkto Lage und Objekt extrem spezifisch. In der modernen Geschäftsliegenschaft Lindbergh im Glattpark, an optimaler Lage zwischen Zürich und Flughafen, konnte Colliers Switzerland den passenden Standort finden. Das Mandat umfasste den gesamten Such- und Verhandlungsprozess und erwies sich aufgrund der Auflagen als ungewöhnlich komplex.

Robert Hauri, CEO: «Die Herausforderung war nicht nur, in einem geografisch sehr eng gefassten Raum ein Objekt zu finden. Auch hatte das Unternehmen an die Architektur bestimmte Anforderungen aus einer fernöstlichen Lehre, welche in der Schweizer Bauweise nicht gelebt wird.»

Natalia Ignatova, Head Tenant Representation: «Colliers Switzerland war für das Unternehmen der zweite Anlauf, ein passendes Headquarter in Zürich zu finden. Der Auftrag zeigt die Stärke unseres Teams, auch bei komplexen Anforderungen erfolgreich Lösungen zu finden.»

