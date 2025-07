Sinkende Hypothekarzinsen auf breiter Front

Colliers Switzerland: Erster Schweizer Standort für Barry’s in Zürich gefunden

Zürich – Das Boutique-Fitnesscenter Barry’s Switzerland beauftragte Colliers Switzerland mit der Suche nach dem ersten Schweizer Standort. Die Wahl fiel auf eine rund 600 m2 grosse Fläche an der Talstrasse 83 in Zürich. 1998 in Hollywood gegründet, ist Barry’s ein Gym mit Kultcharakter, das Prominente wie David Beckham und Harry Styles zu seiner Kundschaft zählen […]