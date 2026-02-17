Colliers Switzerland: Untere Rebgasse 7 in Basel vollvermietet

Zollikon / Zürich – Für die Liegenschaft an der Unteren Rebgasse 7 in Basel hat Colliers Switzerland eine weitere Mieterschaft gewonnen. Mit der Vermietung von rund 217 Quadratmetern Bürofläche ist das Bürohaus nun vollständig vermietet.

Im Auftrag der Eigentümerin AXA Investment Managers Schweiz AG vermietete Colliers Switzerland die letzten verfügbaren Flächen der insgesamt 649 Quadratmeter umfassenden Liegenschaft direkt am Claraplatz. Die rund 217 Quadratmeter grosse Bürofläche im 5. Obergeschoss wird künftig von einem Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich genutzt.

Bereits im Mai 2025 bezog ein Ingenieurunternehmen rund 430 Quadratmeter Bürofläche auf zwei Geschossen.

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz und Pfäffikon / SZ. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne. (Colliers Switzerland/mc/ps)