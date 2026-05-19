Procimmo Real Estate SICAV erläutert Kapitalerhöhung

Zürich – Wie bereits angekündigt, führt PROCIMMO SA, die Fondsleitung des Teilvermögens «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV, eine Kapitalerhöhung mit einem Zielvolumen von rund CHF 92 Millionen durch, entsprechend der Ausgabe von maximal 639’894 neuen Aktien.

Die Zeichnungsfrist wird vom 26.05.2026 bis zum 05.06.2026 stattfinden, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 12.06.2026 erfolgen. Die Bezugsrechte werden vom 26.05.2026 bis zum 03.06.2026 an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Das Bezugsverhältnis wurde auf 18 bestehende Aktien für 1 neue Aktie festgelegt. Der Emissionspreis beläuft sich auf netto CHF 146.22 pro neuer Aktie (einschliesslich Emissionskommission).

Im Übrigen wird auf den Emissionsprospekt sowie auf den Zeichnungsschein im Anhang verwiesen.

Der Emissionserlös soll hauptsächlich für den Erwerb neuer Liegenschaften verwendet werden, die Renditen im Einklang mit der Strategie des Teilvermögens aufweisen, sowie für Investitionen in Entwicklungsprojekte mit hoher Wertschöpfung und Potenzial zur Steigerung des Mietertrags.

Mit einem Bruttovermögen von CHF 2.2 Milliarden ist die Procimmo Real Estate SICAV – Industrial der grösste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienfonds der Schweiz, der auf Industrie, Gewerbe und Logistik spezialisiert ist. (Procimmo/mc/ps)