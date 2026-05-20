Colliers Switzerland: Zwei Bürogeschosse direkt am Schanzengraben in Zürich wieder vermietet

Zürich – Colliers Switzerland hat die Büroräumlichkeiten an der Gartenstrasse 6 erfolgreich wiedervermietet. Die neue Mieterin heisst Live Nation Switzerland AG.

Im Auftrag der Swiss Life Asset Management AG hat Colliers Switzerland eine neue Mieterin für die Büroräumlichkeiten gewonnen. Die Büroflächen liegen direkt am Schanzengraben in unmittelbarer Nähe zum Paradeplatz und zum Alten Botanischen Garten. Sie umfassen rund 353 m2 und erstrecken sich über das Hochparterre (ca. 215 m2) und das Sous-Parterre (ca. 138 m2).

Die neue Mieterin Live Nation Switzerland AG ist eine der führenden Konzertveranstaltungsfirmen der Schweiz und bringt jährlich rund 700 Shows auf die Bühnen von Clubs, Hallen, Arenen und verschiedenen Festivals. Das Unternehmen wurde vor über 10 Jahren gegründet. (pd/mc)