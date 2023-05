Coworking 7130: Erster Coworking Space in Ilanz eröffnet

Ilanz – Die erste Stadt am Rhein hat nun auch einen Coworking Space. In bester Lage, mitten im Herzen von Ilanz und direkt am Eingang zur Altstadt wurde am Mittwoch feierlich der «Coworking 7130» eröffnet, welcher sich in den Räumlichkeiten des geschmackvoll umgebauten ehemaligen Pub “Mundaun” eingerichtet hat.

Anwesend waren etwa 100 Gäste aus der Region, darunter auch Regierungsrätin Carmelia Maissen und der Gemeindepräsident von Ilanz, Marcus Beer sowie Theo Schaub, welcher den Umbau durchgeführt hat. Begrüsst wurden die Gäste durch das Gründerteam des Coworking Space.

«Die Errichtung von Coworking Spaces im ländlichen Raum bietet enormes Potenzial, um die nachhaltige Entwicklung der jeweiligen Region zu fördern. Coworking Spaces verbinden die Themen Leerstandsmanagement und Stadtentwicklung und wirken Landflucht und Abwanderung entgegen. Zudem werden Pendler- und Verkehrsaufkommen reduziert, durch kürzere Arbeitswege Emissionen eingespart und ressourcenschonend gehandelt», sagte Regierungsrätin Carmelia Maissen.

Gemeindepräsident Marcus Beer ist überzeugt: «Ein Coworking Space belebt die Gemeinde und steigert die lokale Wertschöpfung.» Und Carmelia Maissen ergänzt: «Ein Coworking Space als neuer Büro- und Dorfplatz trägt dazu bei, dass die Leistungen ortsansässiger Betriebe mehr genutzt werden, eine lebendige Community entsteht und das lokale Engagement verstärkt wird.»

Was bietet Coworking 7130?

Das Angebot des Coworking Spaces richtet sich an Angestellte, selbstständige Einzelunternehmer und KMU. Doch auch Schüler und Studenten sowie Vereine und deren Mitglieder sowie alle anderen, die einen Platz zum Arbeiten und Netzwerken suchen, sind willkommen. Die Arbeitsplätze sind ausgerüstet mit Bildschirm und Zubehör inklusive Drucker, sodass man einfach mit dem Laptop kommen und gleich loslegen kann.

Daneben gibt es auch ein geräumiges und topmodern eingerichtetes Sitzungszimmer, welches separat gebucht werden kann. Den BenutzerInnen des Coworking stehen zudem eine Kaffeeküche, ein separater Raum für Telefonate oder Videokonferenzen und natürlich ein WC zur Verfügung. Ein Highlight ist die grosse windgeschützte und überdachte Terrasse. Wer will, kann bei schönem Wetter die Kaffeepause nach draussen verlegen oder beim Arbeiten den Kopf lüften. Die Terrasse ist offen für alle.

Laut Gian Marco Bianchi, Präsident des Vereins Coworking 7130, hat sich bereits eine Firma aus der Region sowie einige Selbstständige eingemietet haben. Zudem wird ein lokaler Verein seine Sitzungen künftig im Coworking 7130 abhalten. «Wir wünschen uns, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen, sich kennenlernen und austauschen. Sei es am Arbeitsplatz im Coworking, beim Mittagessen auf der Terrasse oder an einer der einmal monatlich geplanten Veranstaltungen», bezeichnet Gian Marco Bianchi die Vision des Vereins. (mc/pg)

Coworking 7130