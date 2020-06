Die Art der Führung eines Unternehmens und das soziale Engagement bestimmen immer mehr die Reputation einer Marke

Zürich – Der Trend bei der Reputation von Marken und Unternehmen ist eindeutig: Führungskultur und soziales Engagement haben einen immer grösseren Einfluss auf das Ansehen, während die Bedeutung der Produkte und Dienstleistungen für die Reputation auf gleichem Niveau stagniert. Die Studie «Brand Reputation Study» von Farner und The RepTrak Company gibt Aufschluss darüber, wodurch sich starke Marken auszeichnen.

Die Markenspezialisten von Farner und The RepTrak Company widmen sich der wesentlichen Entwicklung der Reputation von Marken in ihrer jährlich erscheinenden Studie «Brand Reputation Study». Die Studie misst die Reputation von über 150 der grössten und wichtigsten Unternehmen in der Schweiz. Die Reputation eines Brands beeinflusst messbar das Verhalten von Konsumenten, Mitarbeitenden, Investoren und der breiten Öffentlichkeit – ob diese eine Marke empfehlen, die Produkte kaufen oder beim Unternehmen arbeiten möchten. Damit steht Reputation in einem nachweisbaren Zusammenhang mit dem Markterfolg von Marken und Unternehmen.

Führungsverhalten und der Beitrag zur Gesellschaft entscheiden über die Markenreputation

Die Ergebnisse der BRS bestätigen den Trend, dass sich Marken zunehmend über ihre «citizenship» und «governance» auszeichnen. Nicht über Produktwerbung, sondern über ihre Fähigkeit, Orientierung zu schaffen, zum Leben positiv beizutragen und positive Momente zu ermöglichen, stärken Marken ihr Ansehen. So haben die Marken, die im Ranking der angesehensten Marken den grössten Sprung nach vorne gemacht haben, gerade in den Reputationstreibern besonders gute Werte erzielt, die mit dem Führungsverhalten, der Unternehmenskultur und ihrem sozialen Engagement zusammenhängen.

Strategische Markenführung ist eine Investition in die Zukunft eines Unternehmens

Gerade in der aktuellen Gesundheitskrise und dem damit zusammenhängenden Nachfrageschock wird sich diese Entwicklung verschärfen. Es ist nie deutlicher gewesen, in was für bewegten, polarisierten und unsicheren Zeiten wir leben. Und es ist nie wichtiger gewesen für Marken, positive Momente im Alltag zu ermöglichen und Sicherheit zu stiften. Was Brands aktuell tun, prägt die Markenbeziehung nach Corona. Der strategischen Markenführung, langfristig gedacht und geplant, kommt eine besonders wichtige Rolle zu – als erfolgskritische Investition in die Zukunft.

Die Marke «Lindt & Sprüngli» hat die beste Reputation in der Schweiz

Das diesjährige Ranking der Marken mit dem höchsten Ansehen bei der Schweizer Bevölkerung führt Lindt & Sprüngli an, gefolgt von Coop (2. Platz) und LANDI (3. Platz).

Die Top 25 Marken mit der besten Reputation 2020 der Schweiz:

Lindt & Sprüngli Coop LANDI Ricola TCS Migros Rolex Chocolat Frey Zweifel Hilti Jaeger-LeCoultre Raiffeisen Schweiz Swatch SWISS Melectronics IWC Schaffhausen Rivella Feldschlösschen Die Mobiliar Geberit Liebherr IKEA Audi Breitling Hero

Die Studie können Interessierte kostenlos auf der Farner-Website beziehen: https://www.farner.ch/brandreputationstudy2020. (Farner/mc/ps)