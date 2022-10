Die besten Werbeartikel für die kalte Jahreszeit

Zug – Bald ist es wieder soweit: Der Winter und damit auch Weihnachten stehen vor der Tür. Diese Zeit ist auch für Unternehmer und Firmen immer wieder besonders, weil sich Werbegeschenke und Streuartikel besonders gut einsetzen lassen, um Kunden und Mitarbeitern eine kleine Freude zu bereiten.

Werbeartikel sind natürlich zu jeder Jahreszeit beliebt, doch im Winter sinken die Temperaturen, wodurch andere Bedürfnisse entstehen. Ausserdem gibt es konkrete Anlässe, wie beispielsweise den Nikolaustag oder Weihnachten. Welche Werbeartikel in den Wintermonaten besonders gut ankommen und wie sie gezielt eingesetzt werden können um Kunden langfristig zu binden? Hier einige Ideen.

Werbegeschenke im Winter

Im Winter werden die Tage wieder kürzer und kühler. Da kann schon schnell mal die Stimmung sinken. Dann kommen aufmerksame Werbegeschenke, wie bedruckte Tassen ins Spiel, die Jung und Alt eine Freude bereiten und nebenbei die eigene Firma ins gute Licht rücken. Auch wenn Give-aways wie Stifte, Notizblöcke und Schlüsselanhänger immer gut ankommen, ist es besser, die Geschenke der Jahreszeit individuell anzupassen. So bemerken Kunden, dass man sich Gedanken macht und nicht wahllos irgendetwas verschenkt. Die folgenden Werbegeschenke sind besonders im Winter geeignet.

Ökologische Werbeartikel

Ökologische Werbegeschenke kommen immer gut an, zudem lassen sie sich je nach Jahreszeit und Anlass gut auswählen. Ökologisch sind beispielsweise Regenschirme, die aus Kork hergestellt wurden. Dieses schnell nachwachsende und zu 100 Prozent natürliche Material wird auch seit langem für Untersetzer verwendet. Die ökologischen Aspekte eines Unternehmens sind heutzutage vielen umweltbewussten Kunden wichtig. Mit entsprechenden Werbeartikeln, die im Winter gut zum Einsatz kommen können, setzt man also gleichermassen ein Statement und zeigt, dass Ökologie im eigenen Unternehmen gross geschrieben wird.

Geschenke für das Wohlbefinden

Besonders dann, wenn das Wetter schlecht ist, Tag und Nacht niedrige Temperaturen herrschen und man sich am liebsten in den eigenen vier Wänden zurückziehen möchte, kommen Geschenke, die dem Wohlbefinden dienen, besonders gut an. Dazu gehören beispielsweise:

Tassen und Thermoskannen: Diese kommen dann zum Einsatz, wenn sich Kunden und diese, die es werden sollen, mit einem heissen Getränk entspannen möchten. Tassen können beispielsweise aus Keramik oder Edelstahl bestehen und werden von den meisten Menschen täglich benutzt. Besonders praktisch sind Thermosbehälter, weil man diese auch zur Arbeit oder auf den Ausflug mitnehmen kann.

Kerzen: Fast jeder stellt sie im Winter auf, um für eine gemütliche Atmosphäre in Räumen zu sorgen. Darüber hinaus werden Kerzen auch unangezündet gern als Dekorationsgegenstände aufgestellt. Besonders gut ist es, wenn die Kerzen im Design der eigenen Firma gestaltet werden, denn so hält dieses Einzug in die persönlichsten Wohnbereiche der Kunden.

Decken: Kuschelige Decken erfreuen sich in der kalten Jahreszeit besonderer Beliebtheit. Sie wärmen und sind gemütlich. Decken haben den weiteren Vorteil, dass sie eine grosse Gestaltungsfläche aufweisen. So können das eigene Logo oder entsprechende Farben gut platziert werden.

Modeartikel

Viele Menschen decken sich im Winter mit neuer und warmer Kleidung ein. Ist diese noch modisch und schön anzusehen, wird sie umso lieber angenommen. Kleidung für den Winter lässt sich auch gut als Werbeartikel an Kunden verschenken. Der Vorteil dabei: Wird die Kleidung draußen getragen, trägt sie zur Aussenwerbung des Unternehmens bei.

Jacken: Im Winter kommen gefütterte, modische Jacken besonders gut an, weil sie den Träger vor der Kälte bewahren. Jacken bieten viel Platz, um das eigene Logo zur Geltung zu bringen und werden auch draußen von Passanten wahrgenommen.

Handschuhe: Eine günstigere Alternative stellen Handschuhe dar, die ebenso gut gestaltet werden können und in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich sind. So gibt es beispielsweise Fingerhandschuhe oder Fäustlinge, die sich besonders für kleinere Kinder gut eignen.

Fazit

Werbegeschenke sind immer beliebt und tragen zur Bekanntheit der eigenen Firma bei. Werden die Geschenke den jahreszeitlichen Bedingungen angepasst, kommt das in der Regel besonders gut beim Kunden an. Werbeartikel für den Winter sind meistens praktisch und schützen vor der Kälte, wie Jacken, Decken und Handschuhe. Winter und Weihnachten ist aber auch die Zeit, in der man es sich drinnen so richtig gemütlich machen kann. Dafür kommen Dekoartikel, Tassen und passende Untersetzer infrage. (IG/mc/hfu)