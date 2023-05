Die Zukunft im Blick – Numarics Partner Bora Erbil spricht über das Metaverse

Von Bora Erbil, Managing Partner & Head of Customer Success und Digitale Kommunikation bei Numarics

Im Laufe meiner Karriere in der Treuhandbranche habe ich Kunden begleitet, die die digitale Transformation vollzogen haben, Branchen disruptiert haben, völlig neue Technologien auf den Markt gebracht haben oder nun die völlig neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für ihr Marketing, ihre Produktentwicklung, ihren Kundenservice und ihr Client Fulfillment nutzen. Die Treuhandbranche stand dabei immer beobachtend im Hintergrund und pochte wie in alten Zeiten auf die Dokumentation – mit viel Aufwand wurde viel geschrieben oder mühsam versucht, sich an ausgelagerte Software anzubinden. Mit Numarics holen wir auf und bringen die Treuhandbranche ins 21. Jahrhundert. Wir nutzen die Digitalisierung durch unsere mobile und webbasierte Anwendung, die mit unseren Kunden verbunden ist und es ihnen ermöglicht, ihre Belege papierlos einzureichen. Wir verwenden Technologien zur Bilderkennung und Mustererkennung, um Belege automatisch zuzuordnen (“taggen”). Mit Machine Learning werden einfache Buchungsvorgänge automatisiert. Das Ganze ist künstliche Intelligenz.

Das Thema künstliche Intelligenz ist durch ChatGPT in aller Munde, aber auch das Metaverse wird kommen. Mit dem Metaverse steht uns die nächste Evolution des Internets bevor. Es ist das noch in den Kinderschuhen steckende Internet, das als immersive Welt zugänglich gemacht wird, derzeit über Virtual-Reality-Brillen (VR). Man taucht als Avatar in eine virtuelle Welt ein, die ein enormes Unterhaltungspotenzial birgt. In erster Linie geht es dabei um Games und gamified VR-Fitness, für die z.B. Meta Quest ein führender Anbieter ist.

Unternehmer und Unternehmerinnen positionieren sich hier bereits als Fitnesstrainer, die virtuell zur Verfügung stehen, oder mit Shops in Games, wie z.B. McDonald’s, die die virtuelle Pitstop-Bestellung im McCafé dann auch in die reale Welt vor die Tür bringen. Auch kann man seinen Avatar bereits mit Luxusmarken wie Louis Vuitton mit Shops in der virtuellen Welt einkleiden oder ganze Konzerte und Raves finden bereits im Metaverse statt. Man kann seine Adidas-Schuhe selbst designen, sie als NFT erhalten und sich das Paar auch real nach Hause schicken lassen. Es wird prognostiziert, dass die Generation Z und ihre jüngeren Geschwister, die Generation Alpha, in Zukunft mehr Geld für die Kleidung ihrer Avatare ausgeben werden als für reale Kleidung für sich selbst.

Dann gibt es den B2B-Bereich, in dem Seminare, Meetings und Mitarbeiterschulungen durchgeführt werden. Fast alle Arbeitsmarktexperten sind sich einig: Wenn es um Jobs im Jahr 2030 geht, wird es keine Rolle mehr spielen, wo wir arbeiten. Die Regeln des Arbeitsmarktes werden hybrid sein: Wir treffen uns an ausgewählten Tagen persönlich zum kreativen Austausch und zum persönlichen Netzwerken, andere Aufgaben erledigen wir an frei gewählten Orten. Bis 2030 wird sich in den Betrieben eine Kultur des Vertrauens etablieren. Ergebnisse zählen, nicht Anwesenheit. Zudem werden neue Berufe entstehen. Metaverse und Web3 werden expandieren, und es werden weitere neue Arbeitsplätze entstehen, da die Kreativwirtschaft eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung und Expansion von Metaverse spielt. Es sind die Kreativen, die unermüdlich daran arbeiten, originelle Inhalte und neue Erlebnisse zu schaffen – sie werden digitale Welten zum Leben erwecken. Hier wird nicht nur die Herausforderung gelöst, globale Teams zu schulen, sondern durch Hand Tracking und Beamen in andere Welten Präsentationen und Workshops zu einem immersiven Erlebnis gemacht. Gerade für Trainings führt das zu einem nachweislich besseren Lernergebnis.

Kryptowährungen und Non-Fungible Tokens (kurz NFT) werden Bezahlung und Eigentum regulieren. Produkte und Dienstleistungen werden im Metaverse über Kryptowährungen auf der Blockchain beglichen. Je nach Plattform werden unterschiedliche Währungen verwendet. Benutzer mit Transaktionsbedürfnissen und nur einem Kryptocurrency Wallet eröffnen neue Betätigungsfelder für Treuhänder und Steuerberatern. Diese können neue Dienstleistungen im Web3 anbieten, wie die Verwaltung von Kryptowährungen und NFTs und deren Bewertung. NFTs werden normalerweise über den NFT-Marktplatz gekauft und verkauft. Die MWST-Berechtigung für NFT-Verkäufe scheint in der Schweiz nicht klar zu sein, da das Eidgenössische Steueramt (ESTV) die entsprechenden Praktiken noch nicht veröffentlicht hat. Klassische NFTs gelten als Utility Token für Umsatzsteuerzwecke. Es handelt sich im Grunde um eine kontrollierte elektronische Dienstleistung, deren Leistungsort nach dem Empfängerortsprinzip bestimmt wird.

Während die ersten Unternehmen als “Early Adopter” erste Geschäftsmodelle prüfen, testen und ausrollen, benötigen sie einen Treuhandpartner, der diese neuen Geschäftsvorfälle nachvollziehen und dokumentieren kann. Virtuelle Transaktionen können vollständig in das als Betriebssystem entwickelte Buchhaltungssystem von Numarics integriert werden.

Die digitale Transformation liegt mir am Herzen. Als Mitglied des Treuhandverbandes EXPERTsuisse engagiere ich mich in der Kommission Digitalisierung, um mich und meine Treuhandkollegen über den aktuellen Stand der Digitalisierung zu informieren. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn mein Avatar als Numarics-Berater im Metaverse bereit steht. (Numarics/mc/ps)

Über Bora Erbil:

Bora Erbil war Partner bei der a&o kreston ag und ist nach der Fusion mit dem Fintech-Unternehmen Numarics AG neu Managing Partner & Head of Customer Success und Digitale Kommunikation bei Numarics. a&o kreston war die Nummer vier in der Kategorie 50 bis 249 Mitarbeitende und damit eines der führenden Treuhandunternehmen in der Schweiz. Mit dem Zusammenschluss im Januar 2023 kam ein hochqualifiziertes Team von über 80 Treuhändern, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern an sechs Standorten in der Deutschschweiz zu Numarics AG, der auf künstlicher Intelligenz basierenden Treuhandlösung für Schweizer KMU. Kürzlich wurde Numarics unter die Top 10 Startups der Swiss FinTech Awards 2023 sowie unter die Top 5 Early Stage FinTech Startups gewählt und gehört damit zu den Finalisten für die begehrte Auszeichnung.