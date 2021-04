DPD Schweiz: Unterwegs mit dem e-LKW

Über DPD Schweiz

DPD Schweiz ist einer der führenden privaten Express- und Paketdienstleister der Schweiz und fertigt

mit 1‘100 Mitarbeitenden und Fahrern jährlich über 24 Millionen Pakete an Unternehmen und Privatpersonen ab. Nebst dem Hauptsitz in Buchs ZH, ist das Unternehmen an elf weiteren Standorten in

der Schweiz und im grenznahen Ausland vertreten. DPD Schweiz gehört zu DPDgroup. www.dpd.ch