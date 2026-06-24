Drei Unternehmen im Finale für den Family Business Award 2026

Cham – Mit dem Family Business Award zeichnet die AMAG Gruppe jährlich besonders nachhaltige und werteorientierte Familienunternehmen aus. Die drei diesjährigen Finalisten stehen fest. Das Gewinnerunternehmen wird im Rahmen der Preisverleihung am 23. September 2026 in Bern bekannt gegeben.

Bereits zum 15. Mal wird der von der AMAG Gruppe gegründete Family Business Award verliehen. Mit dem Preis werden Familienunternehmen ausgezeichnet, die unternehmerische Verantwortung, Nachhaltigkeit und eine langfristige Werteorientierung in besonderer Weise leben. Das Gewinnerunternehmen des diesjährigen Family Business Award wird an der Preisverleihung am 23. September 2026 im Kursaal Bern gekürt.

Diese drei Familienunternehmen wurden durch eine unabhängige, achtköpfige Jury für das Finale nominiert:

Die Finalisten

Die drei Finalisten stehen exemplarisch für die Vielfalt, Innovationskraft und Nachhaltigkeit des Schweizer Familienunternehmertums. Die Bühlmann Recycling AG leistet mit ihren Recycling- und Entsorgungslösungen einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Die RENGGLI AG zählt zu den führenden Unternehmen im nachhaltigen Holzbau und prägt diesen seit Generationen mit innovativen Baukonzepten. Die Welz AG verbindet traditionelles Schreinerhandwerk mit moderner Innenarchitektur und hochwertigen Innenausbaulösungen.

Der Family Business Award

Die AMAG stiftet seit 2012 in Erinnerung an ihren Gründer Walter Haefner den Family Business Award. Der Preis soll die Denk- und Wertehaltung sowie das Engagement von Familienunternehmen fördern und ihre Bedeutung für die Schweizer Wirtschaft hervorheben. Familienunternehmen bilden das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Mit dem Family Business Award erhalten sie eine Plattform, um ihre Leistungen, ihre Innovationskraft und ihren nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaft sichtbar zu machen.

Bisherige Gewinner

Camion Transport AG (2025), Max Zeller Söhne AG (2024), Gartenpflanzen Daepp (2023), Griesser AG (2022), Killer Interior AG (2021), Metzler & Co. AG (2020), Wilhelm Schmidlin AG (2019), 1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) und Trisa AG (2012). (pd/mc/pg)