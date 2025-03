Erfolgreiche Lancierung des PRETIUM Real Estate Fund

Frauenfeld – Die Fondsleitung PRETIUM Invest AG hat die Erstemission für den PRETIUM Real Estate Fund erfolgreich abgeschlossen. Der Fonds startet mit einem Gesamtfondsvermögen von über CHF 400 Mio. und einem hochwertigen Immobilienportfolio.

Mit dem PRETIUM Real Estate Fund legt die Fondsleitung PRETIUM Invest AG erstmals einen Immobilienfonds nach Schweizer Recht auf. Die Erstemission, die auf „Best-Effort-Basis“ durchgeführt wurde, stiess bei Investoren auf grosses Interesse. Es konnten insgesamt 1‘827‘196 Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 101.50 netto pro Anteil ausgegeben werden.

Die Mittel aus der Erstemission sind für den bereits gesicherten Erwerb von 13 Liegenschaften vorgesehen. Das Portfolio verteilt sich auf beste Lagen in den Kantonen Zürich und Thurgau. Der Kauf der Liegenschaften ist unmittelbar nach Liberierung der Erstemission vorgesehen.

„Mit einem Gesamtfondsvolumen von über CHF 400 Millionen ist diese Erstemission in ihrer Grössenordnung einmalig und unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unsere Strategie sowie in unser erstklassiges Immobilienportfolio.“– Salman Baday CEO & Founding Partner der PRETIUM Invest AG.

„Mit unserer neuen Fondsleitung und dem Immobilienfonds setzen wir gezielt auf nachhaltige, zukunftsweisende und stabile Anlagelösungen. Unser erfahrenes Team kombiniert fundierte Marktkenntnisse mit langjähriger Expertise und einem klaren Fokus auf attraktive Immobilienstandorte. Wir sind überzeugt, dass Anleger von unserer Strategie profitieren – durch langfristige Wertsteigerung und stabile Renditen.“– Dr. Thomas Borer, Verwaltungsratspräsident der PRETIUM Invest AG. (Pretium/mc/hfu)

Pretium Invest AG