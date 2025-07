Tokenisierung und Fraktionierung von Finanzanlagen: SIX und Pictet schliessen Pilotprojekt erfolgreich ab

Zürich – SIX und Banque Pictet & Cie SA haben den erfolgreichen Abschluss eines gemeinsamen Pilotprojekts bekannt gegeben. In dessen Rahmen wurden Unternehmensschuldtitel tokenisiert und Bruchteile dieser Vermögenswerte den von Pictet Asset Management SA verwalteten Portfolios zugewiesen. Diese Initiative zeigt das Potenzial von tokenisierten Wertpapieren. Sie werden Asset Managern flexiblere, effizientere und skalierbare Instrumente für die Bereitstellung massgeschneiderter Anlagelösungen bieten.

Das Projekt hat den Weg für eine breitere Einführung digitaler Infrastrukturen geebnet und stellt einen wichtigen Ausgangspunkt für die Fondsbranche dar.

Fonds sind seit langem bewährte Anlageinstrumente. Die Einführung digitaler Wertpapiere bringt eine grundlegende Veränderung mit sich, da sie Anlegenden mehr Kontrolle über ihre Anlageentscheidungen ermöglichen und für eine höhere operative Effizienz sorgen.

Das Pilotprojekt konzentrierte sich auf Unternehmensanleihen in Euro und Schweizer Franken, die bei SIX SIS verwahrt und über SDX tokenisiert werden sollen. Über das Depotkonto der Portfolios wurden diese in Bruchteilen Anlegenden zugeteilt, was eine Portfoliopersonalisierung ermöglichte, die mit herkömmlichen Systemen nur schwer zu erreichen wäre. Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, dass diese Lösung für alle Schuldtitel – sowohl traditionell als auch digital emittiert – genutzt werden kann.

Das Pilotprojekt unterstützt neue Betriebsmodelle für die Verwaltung von Investmentfonds, darunter massgeschneiderte Anlagestrategien und eine verbesserte Diversifizierung für kleinere Anlagen. Ermöglicht wird dies durch eine automatisierte fraktionierte Neugewichtung des Portfolios. Die Tokenisierung erweitert den Zugang zu Anlageklassen wie Unternehmensanleihen, indem sie kleinere Anlagebeträge ermöglicht, was ein breiteres Spektrum von Anlegenden anspricht.

David Newns, Head SDX: „Wir sind stolz darauf, dass das erfolgreiche Pilotprojekt mit Pictet eine Grundlage für die Integration digitaler Anleihen in Fondsportfolios geschaffen hat. Mit der ersten erfolgreichen Fraktionierung von Wertpapieren auf einer regulierten Blockchain-basierten Finanzmarktinfrastruktur im Produktionsbetrieb haben wir einen Meilenstein gesetzt. Tokenisierte Wertpapiere in Kombination mit der Fraktionierung auf SDX ermöglichen flexiblere, effizientere und inklusivere Finanzdienstleistungen. Damit können Vermögensverwalter und Finanzinstitute den tatsächlichen Wert digitaler Vermögenswerte erschliessen.“

Olivier Ginguené, Chief Investment Officer Multi Asset & Quantitative Investment bei Pictet Asset Management: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SIX bei diesem bahnbrechenden Projekt. Es ist das erste Mal, dass Tokenisierung und Fraktionierung auf dem Schweizer Markt kombiniert werden, um reale Investitionen in traditionelle Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen zu ermöglichen. Dies ist ein neuer und innovativer Anwendungsfall für den tokenisierten Handel mit Wertpapieren, der eine Anpassung in grossem Massstab ermöglicht. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen.“

Die Zusammenarbeit zwischen SDX und Pictet bestätigt, dass tokenisierte Vermögenswerte in Kombination mit Fraktionierung echte Vorteile entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Fondsverwaltung bieten können. Dazu zählen unter anderem eine höhere operative Effizienz, bessere Ergebnisse und ein optimiertes Kundenerlebnis. (SIX/mc/hfu)