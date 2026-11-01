Extremes Nasa-Experiment geht erfolgreich zu Ende

Nach 378 Tagen Isolation beenden die vier Freiwilligen das ungewöhnliche Experiment, das auf 160 Quadratmetern ausgerichtet wird. Die Nasa testet so, wie Menschen künftige Mars-Missionen bewältigen können. Eine dritte Crew soll 2027 folgen.

Vier Menschen, 160 Quadratmeter Wohnumgebung wie auf dem Mars – und das gut ein Jahr lang: Nach 378 Tagen haben vier Freiwillige ein extremes Nasa-Experiment abgeschlossen, bei dem es um simuliertes Leben auf dem roten Planeten ging. Unter Applaus und Jubel verliessen die drei Männer und eine Frau das Testgelände in Houston im US-Bundesstaat Texas und beendeten damit die zweite Mission des «Chapea»-Programms, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

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