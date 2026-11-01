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Extremes Nasa-Experiment geht erfolgreich zu Ende
Panorama

Extremes Nasa-Experiment geht erfolgreich zu Ende

Extremes Nasa-Experiment geht erfolgreich zu Ende
Von moneycab

Nach 378 Tagen Isolation beenden die vier Freiwilligen das ungewöhnliche Experiment, das auf 160 Quadratmetern ausgerichtet wird. Die Nasa testet so, wie Menschen künftige Mars-Missionen bewältigen können. Eine dritte Crew soll 2027 folgen.

Vier Menschen, 160 Quadratmeter Wohnumgebung wie auf dem Mars – und das gut ein Jahr lang: Nach 378 Tagen haben vier Freiwillige ein extremes Nasa-Experiment abgeschlossen, bei dem es um simuliertes Leben auf dem roten Planeten ging. Unter Applaus und Jubel verliessen die drei Männer und eine Frau das Testgelände in Houston im US-Bundesstaat Texas und beendeten damit die zweite Mission des «Chapea»-Programms, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

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