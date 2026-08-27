EY Entrepreneur Of The Year 2026: Die Finalisten stehen fest

Zürich – Die Finalisten des EY Entrepreneur Of The Year 2026 stehen fest. Das Programm wird in der Schweiz bereits zum 29. Mal durchgeführt. Seit heute sind die dreizehn Unternehmerpersönlichkeiten und ihre neun Unternehmen für die diesjährige Ausgabe des angesehenen Awards bekannt. Insgesamt hatten sich 70 Unternehmerpersönlichkeiten mit 57 Unternehmen für das Programm 2026 beworben. Sie stehen exemplarisch für die Vielfalt und Innovationskraft des Schweizer Unternehmertums und repräsentieren Branchen von Medizintechnik, Biotechnologie und digitaler Gesundheit über Pharma, künstliche Intelligenz und E-Commerce bis hin zu industrieller Fertigung, Bau und Infrastruktur. Die unabhängige Jury hat nun entschieden, wer am 23. Oktober 2026 im Kongresshaus Zürich in den verschiedenen Programmkategorien um den Titel des EY Entrepreneur Of The Year 2026 im Finale antreten wird.

Frédéric Tissot, Head of EY Entrepreneur Of The Year Switzerland, kommentiert: «Unternehmertum braucht Mut, Weitblick und Ausdauer. Genau diese Eigenschaften verkörpern die Finalistinnen und Finalisten des EY Entrepreneur Of The Year Switzerland 2026 auf beeindruckende Weise. Sie stehen für Innovationskraft, Verantwortung und nachhaltiges Wachstum und zeigen, welchen wichtigen Beitrag Unternehmerinnen und Unternehmer für die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft leisten.»

Die diesjährigen Finalisten stammen aus sechs Kantonen der Schweiz. Mit vier Unternehmerpersönlichkeiten stellt das Tessin die grösste Delegation, gefolgt vom Kanton Schwyz mit drei Nominierten. Die Auszeichnungen werden in den drei Kategorien «Scale-up Leaders», «Visionary Entrepreneurs» und «Entrepreneurs in Family Business» vergeben.

Nachfolgend werden die Personen und Unternehmen aufgelistet, die um die begehrteste Auszeichnung für unternehmerisches Schaffen in der Schweiz konkurrieren.

Kategorie «Scale-up Leaders»

Daniela Marino, CUTISS (ZH), Sektor: Biotechnologie & Gesundheitswesen

CUTISS entwickelt biotechnologische Lösungen zur Herstellung menschlichen Hautgewebes. Unter der Leitung von Daniela Marino arbeitet das Unternehmen an denovoSkin™, einer personalisierten Gewebetherapie auf Basis lebender menschlicher Haut. Eine eigens entwickelte Automatisierungsplattform soll deren bedarfsgerechte und skalierbare Herstellung ermöglichen. Die Therapie richtet sich an Patienten, die nach schweren Verbrennungen oder für rekonstruktive und ästhetische Eingriffe Hautchirurgie benötigen.

Die Jury meint: «Daniela Marino verbindet wissenschaftliche Exzellenz und unternehmerischen Mut mit aussergewöhnlicher Resilienz und einer klaren Vision. Mit CUTISS treibt sie eine wegweisende Innovation voran, die Patientinnen und Patienten neue Perspektiven eröffnet und das Potenzial hat, die Zukunft der regenerativen Medizin nachhaltig zu prägen.»

Jonas Romer & Christian Stiefel, ofinto (SG), Sektor: Konsumgüter & E-Commerce

Die 2020 gegründete ofinto vertreibt ergonomische Büromöbel über ein digitales Direktvertriebsmodell an Privat- und Geschäftskunden. Unter der Leitung von Jonas Romer und Christian Stiefel verzichtet das Unternehmen auf Zwischenhändler und ermöglicht so Preisvorteile von bis zu 50 Prozent gegenüber traditionellen Vertriebsmodellen sowie kurze Lieferzeiten von weniger als fünf Tagen. Heute ist ofinto in fünf europäischen Ländern aktiv und hat bereits mehr als 64000 Kunden erreicht. Das Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeitende, wird vollständig von seinen Gründern geführt und ist ohne externe Finanzierung gewachsen.

Die Jury meint: «Jonas Romer und Christian Stiefel schaffen mit durchdachten Prozessen, exzellentem Service und effizienter Logistik ein überzeugendes Kundenerlebnis. Als perfekt eingespieltes Team setzen sie sich mit grossem Engagement und unternehmerischem Weitblick dafür ein, ergonomische und hochwertige Arbeitsplätze zu fairen Preisen zugänglich zu machen.»

Giuseppe Perale, REGENERA – SpinoSave (TI), Sektor: Medizintechnik & Biotechnologie

REGENERA hat sich zum Ziel gesetzt, Lähmungen der Vergangenheit angehören zu lassen. Unter der Leitung von Giuseppe Perale entwickelt das Unternehmen mit SpinoSave eine patentierte Therapie, bei der körpereigene, aus Fettgewebe gewonnene Stamm- und immunkompetente Zellen in ein biologisch abbaubares Hydrogel eingebettet werden. Während eines chirurgischen Eingriffs soll die Kombination lokal am verletzten Rückenmark eingesetzt werden, um die Selbstregeneration des geschädigten Gewebes zu unterstützen.

Die Jury meint: «Giuseppe Perale verkörpert wissenschaftliche Neugier, Entdeckergeist und den unermüdlichen Willen, Grenzen zu überwinden. Mit REGENERA verfolgt er das ambitionierte Ziel, Menschen mit Rückenmarksverletzungen neue Hoffnung zu geben und neue Perspektiven zu eröffnen.»

Kategorie «Visionary Entrepreneurs»

Yaron Spigel, Guy Jacoel & Luciano Deportu, FarmaMondo (TI), Sektor: Gesundheitswesen & Pharma

FarmaMondo ist eine international tätige Pharmagruppe mit Sitz in der Schweiz. Unter der Leitung der Gründer Yaron Spigel, Guy Jacoel und Luciano Deportu arbeitet das Unternehmen mit innovativen Biopharmaunternehmen zusammen, um den Zugang zu lebenswichtigen Arzneimitteln in Schwellen- und Wachstumsmärkten zu verbessern. Mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und 14 Tochtergesellschaften hat FarmaMondo bereits über 50 innovative und spezialisierte Therapien erfolgreich in Märkten kommerzialisiert, die bei traditionellen Produkteinführungen häufig nicht im Fokus stehen.

Die Jury meint: «Yaron Spigel, Guy Jacoel und Luciano Deportu verbinden langjährige internationale Erfahrung mit unternehmerischem Mut und sich ergänzenden Stärken. Mit FarmaMondo bauen sie Brücken zwischen innovativen Therapien und Patienten in Märkten, die bisher oft unzureichend versorgt wurden.»

Kai Eberhardt & Manuel Baumann, Oviva (SZ), Sektor: Digital Health

Oviva digitalisiert die Behandlung von Adipositas, Diabetes und weiteren chronischen gewichtsbezogenen Erkrankungen. Unter der Leitung von Kai Eberhardt und Manuel Baumann kombiniert das Unternehmen digitale Anwendungen, künstliche Intelligenz sowie medizinische und ernährungswissenschaftliche Betreuung, um personalisierte Verhaltensänderungstherapien anzubieten. Oviva ist in der Schweiz, Deutschland und Grossbritannien tätig und hat bisher mehr als eine Million Patienten begleitet.

Die Jury meint: «Kai Eberhardt und Manuel Baumann verbindet der Anspruch, Gesundheitsversorgung für möglichst viele Menschen zugänglicher und wirksamer zu machen. Mit Oviva kombinieren sie Technologie, medizinische Expertise und konsequente Patientenorientierung, um die Behandlung chronischer Erkrankungen nachhaltig zu verändern.»

Thomas Taroni, PHOENIQS (SZ), Sektor: Technologie & Künstliche Intelligenz

PHOENIQS ist ein in der Schweiz ansässiger KI- und Cloud-Dienstleister und bietet unter der Leitung von Thomas Taroni souveräne, leistungsstarke Computing-Lösungen für Unternehmen, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Datensouveränität benötigen. Die vollständig integrierten KI- und Cloud-Umgebungen gewährleisten die Einhaltung strenger Data-Governance-Vorschriften und machen PHOENIQS zum einzigen souveränen Anbieter von High-End-KI-Infrastruktur in der Schweiz.

Die Jury meint: «Thomas Taroni besticht durch seinen Pioniergeist, seine Risikobereitschaft und seine klare Vision. Mit grossem Innovationsdrang verfolgt er langfristige Chancen konsequent und gestaltet die Zukunft seiner Branche aktiv mit. Mit PHOENIQS schafft er die Grundlage für souveräne KI- und Cloud-Infrastrukturen und setzt damit neue Massstäbe für die digitale Zukunft Europas.»

Kategorie «Entrepreneurs in Family Business»

Pascal Bourquard Jr, BIWI (JU), Sektor: Materialtechnologie & industrielle Fertigung

Als familiengeführtes Unternehmen entwickelt und produziert BIWI seit über 45 Jahren Hochleistungsmaterialien auf Basis von Elastomeren, Verbundwerkstoffen, Carbon und Silikon. Unter der Leitung von Pascal Bourquard Jr hält das Unternehmen mehr als 22 Patente und beliefert über 300 internationale Marken aus Branchen wie Luxusuhren, Medizintechnik, Motorsport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Mit seiner Innovationskraft und spezialisierten Materialkompetenz zählt BIWI zu den führenden Technologiepartnern in anspruchsvollen Hightech-Märkten. Zu den Tätigkeitsfeldern zählt auch die Herstellung der Schweizer Identitätskarte.

Die Jury meint: «Pascal Bourquard Jr beeindruckt mit seiner Authentizität, seinem Unternehmergeist und seiner Fähigkeit, Tradition und Innovation zu verbinden. Mit BIWI entwickelt er das Familienunternehmen mit Mut, Kreativität und grosser Nähe zu Mitarbeitenden und Kunden zukunftsgerichtet weiter.»

Valentin Cerutti, Cerutti Toitures (GE), Sektor: Bau & Infrastruktur

Cerutti Toitures ist ein Familienunternehmen in dritter Generation mit einer über 100-jährigen Geschichte im Dach- und Gebäudehüllenbau. Unter der Leitung von Valentin Cerutti bietet das Unternehmen Leistungen in den Bereichen Bedachung, Spenglerei, Abdichtung, Holzbau und Photovoltaik an. Dabei verbindet es traditionelles Handwerk mit technischer Innovation und begleitet Bauprojekte für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Institutionen.

Die Jury meint: «Valentin Cerutti besticht durch seinen Tatendrang, seine Ambition und sein Bekenntnis zu kontinuierlicher Weiterentwicklung. Mit Cerutti Toitures führt er ein traditionsreiches Familienunternehmen erfolgreich in die Moderne und stellt dabei seine Mitarbeitenden und ihre Weiterentwicklung bewusst ins Zentrum.»

Sylvain Roch, V. Guimet Fils (GE), Sektor: Infrastruktur & Umweltdienstleistungen

1873 in Genf gegründet, ist V. Guimet Fils ein familiengeführtes Unternehmen mit über 150 Jahren Erfahrung in der Wartung, Reinigung und Inspektion von Kanal- und Entwässerungsnetzen. Heute wird das Unternehmen von Sylvain Roch geführt. Zudem ist V. Guimet Fils in den Bereichen Pumpdienstleistungen und Abwassermanagement tätig und unterstützt Privatpersonen, Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen bei der Sicherstellung leistungsfähiger und nachhaltiger Infrastrukturen. Dabei setzt es auf moderne Technologien und qualifizierte Fachkräfte.

Die Jury meint: «Sylvain Roch überzeugt mit seiner Glaubwürdigkeit, seinem Verantwortungsbewusstsein und seinem aussergewöhnlichen Engagement. Geprägt von den Werten des Judos, dem er seit vielen Jahren verbunden ist, führt er V. Guimet Fils mit grosser Leidenschaft in siebter Generation weiter. Mit Disziplin, Respekt und Fairness verbindet er Tradition, Verantwortung und Zukunftsdenken auf überzeugende Weise.»

EY Entrepreneur Of The Year – ein globales Netzwerk für visionäre Unternehmende

Die Verleihung des Awards bildet den Höhepunkt eines ganzjährigen Programms für alle nominierten Unternehmer. Der EY Entrepreneur Of The Year ist aber noch mehr als der «Oscar des Unternehmertums»: Es ist ein enges und etabliertes Netzwerk für Unternehmerpersönlichkeiten, das den Kontakt und Austausch ermöglicht und fördert – und zwar unter allen Nominierten, die weltweit einmal am Wettbewerb teilgenommen haben. Das globale Netzwerk umfasst heute 60 Programme in mehr als 94 Ländern und Regionen und verbindet weltweit über 50’000 Unternehmerpersönlichkeiten.

Die Jury des EY Entrepreneur Of The Year in der Schweiz

Die Jury des EY Entrepreneur Of The Year in der Schweiz besteht aus elf unabhängigen Mitgliedern, die eigenständig alle Nominierten prüfen, daraus die Finalisten auswählen und schliesslich die Gewinner bestimmen. Dem Gremium gehören folgende Persönlichkeiten aus der Schweizer Wirtschaft an:

Daniel Bossard | CEO Bossard Group | EY Entrepreneur Of The Year 2023

Adrienne Corboud Fumagalli | Board Member Startupticker | Member of the Scientific Technical Committee of the Istituto Italiano di Tecnologia

Marco Gadola | Board Chair DKSH and Medartis | Board Vice Chair Straumann Group

Thomas Hanan | Founder & CEO Webrepublic | EY Entrepreneur Of The Year 2017

Jan Lichtenberg | CEO & Co-Founder InSphero | EY Entrepreneur Of The Year 2015

Didier Maus | Board Chair Maus Frères

Michael Mueller | Group CEO Valora & Head Europe FEMSA Proximity & Health

Piero Poli | Board Chair & CEO Rivopharm

Jean-Marc Probst | Board Chair Probst Group Holding

Franziska Tschudi Sauber | Board Chair Weidmann Holding | EY Entrepreneur Of The Year 2022

Pascale Vonmont | CEO/Director Gebert Rüf Stiftung

(EY/mc/ps)