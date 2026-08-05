Schweizer KMU bauen ihr Exportgeschäft auf Amazon weiter aus

Zürich – Schweizer KMU, die über Amazon verkaufen, haben ihren Exportumsatz im Jahr 2025 auf über 160 Millionen Euro gesteigert. Mehr als 95 % der Unternehmen exportierten ihre Produkte an Kunden auf der ganzen Welt. Das geht aus dem aktuellen KMU Impact Report von Amazon hervor.

Schweizer KMU auf Amazon erzielten 2025 einen Exportumsatz von mehr als 160 Millionen Euro – ein Plus von rund 14 % gegenüber dem Vorjahr. Die Entwicklung zeigt, dass Schweizer Unternehmen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit auch in einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld behaupten und neue Kunden über Landesgrenzen hinweg erreichen konnten. Mehr als 120 Millionen Euro des Exportumsatzes entfielen dabei auf EU-Mitgliedstaaten, was ebenfalls einem deutlichen Anstieg (20 %) gegenüber 2024 entspricht. Damit bleibt die EU der wichtigste Exportmarkt für Schweizer Unternehmen auf Amazon. Die Länder, in die die Schweizer KMU am meisten exportieren, sind Deutschland, die USA, Frankreich, Österreich und Italien. Insgesamt exportierten Schweizer KMU ihre Produkte in mehr als 130 Länder und Gebiete weltweit und verkauften dabei mehr als acht Produkte pro Minute.

«Die Schweiz zählt zu den exportorientiertesten Volkswirtschaften weltweit – und gerade kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat dieser internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Dass Schweizer KMU ihre internationale Geschäftstätigkeit weiter ausbauen konnten, zeigt ihre Innovationskraft, ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Fähigkeit, auch in einem anspruchsvollen Umfeld neue Märkte zu erschliessen. Der digitale Handel eröffnet dabei Chancen, die früher oft nur grossen Unternehmen vorbehalten waren», erklärt Professor Rico Baldegger, Vorstandsmitglied des International Council for Small Business (ICSB). Die globale Entrepreneurship-Plattform ist Mitinitiatorin des UN-Welttags für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (MSME Day).

heybee: Schweizer Bienenprodukte erfolgreich in der DACH-Region

Das 2023 gegründete Schweizer Start-up heybee hat sich zum Ziel gesetzt, die Kraft von Bienenprodukten wie Propolis, Gelée Royale und Honig für eine moderne, gesundheitsbewusste Zielgruppe zugänglich zu machen. Das Unternehmen erzielt rund 70 % seines Umsatzes ausserhalb der Schweiz, die wichtigste Region ist Deutschland. Neben dem Vertrieb über Apotheken setzt heybee auf digitale Verkaufskanäle, um neue Kundengruppen zu erreichen. Amazon trägt inzwischen rund 12 % zum Gesamtumsatz bei, obwohl das Unternehmen den Vertrieb über Amazon erst seit März 2025 aktiv nutzt. «Amazon hat uns ermöglicht, Deutschland deutlich schneller zu erschliessen. Besonders wertvoll sind für uns die Einblicke in Nachfrage und Kundenfeedback, die uns helfen, Produkte und Angebot laufend weiterzuentwickeln», sagt Severin Peter, Mitgründer von heybee.

Yorck von Mirbach, Country Lead Österreich und Schweiz bei Amazon, sagt: «Schweizer KMU zeigen eindrucksvoll, wie erfolgreich sich auch kleinere Unternehmen international positionieren können. Mit Amazon erreichen sie Kunden in mehr als 130 Ländern weltweit. Unsere Aufgabe ist es, sie mit den richtigen Tools, Services und logistischer Infrastruktur beim internationalen Wachstum zu unterstützen.»

Um KMU den Einstieg in den Onlinehandel zu erleichtern, bietet Amazon verschiedene Programme an, darunter:

Quickstart Online – ein kostenloses Wissens- und E-Learning-Angebot mit Onlinekursen, Live-Webinaren und Beratung.

Seller University – Video-Tutorials zur Kontoeröffnung, Produktlistung, Werbung und Nutzung von Versand durch Amazon.

«Klein-Unternehmen»-Abzeichen – macht Produkte von KMU im Amazon Store sichtbar.

Amazon Sustainability Accelerator – gezielte Unterstützung für Gründer:innen mit nachhaltigen Produkten.

Amazon Sustainability Accelerator – gezielte Unterstützung für Gründer:innen mit nachhaltigen Produkten. Advertising-Lösungen – auch für kleine Budgets und ohne aufwendige Produktionen.

Verkaufschancen-Explorer – zeigt datenbasiert neue Produktnischen auf, die für KMU interessant sein können.

Darüber hinaus engagiert sich Amazon für nachhaltige Innovationen. Aktuell können sich europäische Start-ups und Scale-ups mit marktreifen Climate-Tech-Lösungen für den Amazon Sustainability Accelerator bewerben. Das Programm bietet ausgewählten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Technologien in Pilotprojekten innerhalb der europäischen Amazon-Logistik zu testen.

Versand durch Amazon entlastet KMU im Tagesgeschäft

Gerade für kleinere Unternehmen kann die Logistik beim internationalen Wachstum eine Herausforderung sein. Mit Versand durch Amazon (Fulfilment by Amazon/FBA) übernimmt Amazon Lagerung, Kommissionierung, Versand sowie Kundenservice und Retouren für Produkte. Dadurch können KMU ihre Produkte einfacher international verkaufen, ohne eigene Logistikstrukturen aufbauen zu müssen. Mit Multi-Channel Fulfillment (MCF) steht dieselbe Infrastruktur auch für Bestellungen zur Verfügung, die ausserhalb von Amazon eingehen. Das erleichtert die Abwicklung über verschiedene Vertriebskanäle und schafft zusätzliche Flexibilität.

Aus der Schweiz bei Amazon bestellen

Schweizer Kunden, die bei amazon.de einkaufen, können aus mehr als 300 Millionen Produkten aus über 30 Produktkategorien auswählen. Amazon bietet nahtlosen Zugang zu einer breiten Palette von Produkten aus mehreren europäischen Shops. In den Kontoeinstellungen können Kunden zwischen verschiedenen Währungen, darunter auch Schweizer Franken, wählen und ihr bevorzugtes Lieferland festlegen. Für qualifizierte Bestellungen ab 49 €/ca. 46 Schweizer Franken, die von Amazon versendet werden, ist die Standardlieferung in die Schweiz (3-5 Werktage) kostenlos. Bücher versendet Amazon immer kostenfrei im Standardversand. (mc/pg)