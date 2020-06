FinaSoft vereinbart Partnerschaft mit PriceHubble und integriert digitale Immobilienbewertung

Kaiserslautern / Berlin / Zürich – Das auf die Finanz- und Wertpapierbranche spezialisierte Softwareunternehmen FinaSoft hat die innovative Immobilienbewertung von PriceHubble in sein Produkt FinaDesk integriert und bietet Finanzdienstleistern damit ab Juni neue Optionen zur Beratung ihrer Kunden.

Mit FinaDesk können Finanzdienstleister ihre Kunden transparent, zeitnah und digital über ihr liquides und illiquides Vermögen informieren sowie Interessenten online und rechtssicher in allen Wertpapier-Themen beraten. Mit der Integration von digitalen Immobilienbewertungen in FinaDesk ergeben sich für Wertpapierspezialisten neue Möglichkeiten, um Kunden umfassender und zielgerichteter zu beraten und bei der Strukturierung des liquiden Vermögens zu unterstützen.

Die digitale Lösung für die Immobilienbewertung von PriceHubble ermittelt dabei den Marktwert eines Hauses oder einer Wohnung basierend auf dem PriceHubble-Modell, das mit Hilfe von Machine Learning eine Vielzahl an verschiedenen Immobiliendaten analysiert, diese in Algorithmen überführt und so stets aktuelle und präzise Schätzwerte ermittelt und attraktiv darstellt.

„Immobilien sind ein wesentlicher Vermögensbestandteil der meisten Private-Banking-Kunden, daher müssen Sie auch in der Analyse umfassend betrachtet werden. Mit PriceHubble konnten wir einen Partner gewinnen, der uns durch seine innovative Bewertungslogik mittels nicht traditioneller Datenpunkte und seine moderne Infrastruktur überzeugt hat“, so Christian Hank, Geschäftsführer der FinaSoft GmbH.

Christian Crain, Geschäftsführer der PriceHubble Deutschland GmbH, ergänzt: „Seit Ende 2018 sind wir bereits sehr erfolgreich im Immobilien- und Baufinanzierungssektor. Mit FinaSoft haben wir nun einen Partner gefunden, der unser Angebot direkt verstanden und perfekt in sein Leistungsspektrum integriert hat. Unsere Bewertungen mit anderen Assetklassen zu kombinieren, wird einen grossen Mehrwert für gemeinsame Kunden schaffen und die vollumfängliche Beratung unterstützen.“

Die Partnerschaft ist langfristig angelegt und soll Schritt für Schritt weiter vertieft werden. Auch FinaSoft plant darüber hinaus weitere Ausbaustufen zur ganzheitlichen Vermögensberatung.

Mit FinaDesk Klumpenrisiken im Portfolio erkennen und steuern

Die Immobilie selbst wird komfortabel in der FinaDesk-Oberfläche durch die Eingabe wesentlicher Parameter erfasst. Als Ergebnis wird sofort ein Marktwert samt Bandbreite sowie die erwartete Preisentwicklung für die nächsten drei Jahre ausgegeben. So werden Klumpenrisiken aus der Summe von direkten Immobilien-Investments und Immobilien-Aktien/-Anleihen im liquiden Vermögen direkt sichtbar. Über die erwartete Preisentwicklung wird zusätzlich ein Vergleich mit der erwarteten Rendite im Wertpapier-Vermögen möglich. (PriceHubble/mc/ps)