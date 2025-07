ServiceNow bringt Ferrari Hypercar auf die Überholspur

Milano/Zürich – ServiceNow, die KI-Plattform für die Unternehmenstransformation, gab heute die strategische Partnerschaft mit Ferrari bekannt. Ziel der Zusammenarbeit: Die Leistung des Hypercar-Teams und den Rennbetrieb in Echtzeit weiter zu optimieren und damit an den Erfolg von Ferrari in der FIA World Endurance Championship in der vergangenen Saison anzuknüpfen.

„Ferrari steht für Präzision, Geschwindigkeit und Leistung – Prinzipien, die auch für unsere Partnerschaften bei ServiceNow zentral sind“, sagt Fabio Spoletini, GVP, Southern Europe, Middle East & Africa, at ServiceNowbei ServiceNow. „Wir sind stolz darauf, Ferraris digitale Transformation zu unterstützen und dem Team dort Innovation zu ermöglichen, wo es zählt – auf der Rennstrecke, im Werk und im gesamten Unternehmen. Wenn Millisekunden entscheidend sind und Exzellenz der Standard ist, hilft ServiceNow Ferrari, die Nase vorn zu behalten.“

„Ferraris Engagement für Leistung und Innovation passt perfekt zu der Mission von ServiceNow, die Welt effizienter zu gestalten“, stellt Antonio Torretta, Head of IT Strategy and Governance bei Ferrari, fest. „Ob wir nun Renningenieuren helfen, die Fahrzeugleistung zu optimieren, oder Führungskräfte dabei unterstützen, Komplexität zu managen – ServiceNow ist für anspruchsvolle Umgebungen gemacht, in denen Geschwindigkeit, Klarheit und Handlungsfähigkeit entscheidend sind. Diese Partnerschaft zeigt, wie die richtige Plattform Fortschritt ermöglicht und Transformation beschleunigt.“

Massgeschneidert für die Anforderungen des Langstreckenrennsports

Die FIA World Endurance Championship (WEC) zählt zu den prestigeträchtigsten Rennserien der Welt. Fahrzeuge, die an diesen Rennen teilnehmen, müssen strengen Sicherheitsvorgaben sowie technischen Voraussetzungen entsprechen. Ausserdem erfordert der Langstreckeneinsatz ein Höchstmass an Teamorganisation.

Das Ferrari Hypercar-Team nutzt eine eigens auf ServiceNow entwickelte Anwendung, um diese hohen Standards zu erfüllen, die Zusammenarbeit zu verbessern und eine zentrale, verlässliche Informationsquelle für alle Beteiligten zu schaffen. Die Lösung wurde Ende 2024 entwickelt und ermöglicht es Ferrari, Fahrzeugprobleme nachzuverfolgen und zu melden, Updates einzuholen und während des gesamten Validierungsprozesses eine lückenlose Nachverfolgbarkeit sicherzustellen.

Eine Plattform für alle Unternehmensbereiche

Ferraris Transformation reicht weit über die Rennstrecke hinaus. Das ebenfalls auf ServiceNow basierende „One Digital Portal“ verbindet mehr als 25’000 Mitarbeitende, Händler, Zulieferer und Dienstleister. Es dient als zentrale Anlaufstelle für Serviceanfragen und ermöglicht schnellere Reaktionszeiten, eine verbesserte Zusammenarbeit und ein einheitliches Nutzererlebnis in Ferraris Racing-, Sportwagen- und Lifestyle-Sparten.

Kernfunktionen wie IT-Betrieb, Governance und Compliance sowie Kundenservice sind auf der Plattform integriert. Ferraris weltweites Händlernetz mit 180 Standorten in über 60 Ländern profitiert ebenfalls von einem optimierten Serviceanfragenmanagement und höherer operativer Transparenz.

Ferrari und ServiceNow arbeiten seit 2019 zusammen, um den Transparenzgrad in den Teamabläufen zu erhöhen. Seither hat sich die Partnerschaft weiterentwickelt und unterstützt eine unternehmensweite Modernisierung mit einem klaren Fokus auf kontinuierliche Verbesserungen. (ServiceNow/mc)