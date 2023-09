Flux Mobility stellt das vollelektrische Allradantriebssystem vor

Winterthur – Die Flux Mobility AG stellt den ersten vollelektrischen Allradantrieb während eines Events in Winterthur vor. Nachdem die Flux Mobility AG Anfang Juli in das Portfolio des Schweizer Technologiefonds aufgenommen wurde, erreicht die Pionierin im Bereich eTransporter damit einen weiteren Meilenstein.

Der Verwaltungsratspräsident der Flux Mobility AG, Stefan Meier, welcher bereits die Ursprünge der Firma miterlebte, eröffnet das Event mit einer Eröffnungsrede. Dabei zeigt er nicht nur die Geschichte und die rasante Entwicklung der Fahrzeuge von Flux auf, sondern auch die Begeisterung und Leidenschaft, mit welcher die Gründer Bill Zollinger und Duga Hoti die Firma seit 2021 auf die Beine stellen und damit die Transportindustrie nachhaltiger gestalten.

Eins-zu-eins-Ersatz von Dieselfahrzeugen

Während dem Event stellt der Geschäftsführer und Gründer, Duga Hoti, das in Winterthur entwickelte und gebaute Allradantriebsystem der Flux Mobility AG vor und erzählt von seinen persönlichen Erfahrungen mit den Fahrzeugen von Flux. Er hebt insbesondere hervor, dass der Allradantrieb von Flux den Eins-zu-eins-Ersatz von Dieselfahrzeugen ermöglicht. Dies aufgrund der ausserordentlich kurzen Ladezeit, einer realen Reichweite bei voller Beladung von bis zu 320 km und einer Nutzlast (über 1000kg) und Anhängelast (3500kg), welche mit der von Dieselfahrzeugen identisch ist. Ausserdem eröffnet das Allradantriebssystem unzählige neue Möglichkeit zum Einsatz der Fahrzeuge von Flux. So beispielsweise der Camping-Bereich, was bedeutet, dass die Flux Mobility AG künftig auch den B2C-Markt bedienen wird.

Erstes Fahrzeug an die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt ausgeliefert

Das erste Fahrzeug von Flux Mobility AG mit Allradantrieb wurde Mitte August an die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt ausgeliefert, welche sich derzeit in einer Testphase mit dem Fahrzeug befindet. Patrick Sumi, Vertreter der Höhenrettung Basel-Stadt, erzählt von seinen Erfahrungen mit dem Fahrzeug, zumal dieses den vielseitigen Ansprüchen der Höhenrettung gerecht werden muss und hebt hervor, dass sowohl das Fahrverhalten, der Ausbau sowie das Design im Team Anklang findet. (Flux/mc/hfu)