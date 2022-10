Forscher finden Ursache für Marsbeben

Mehr als tausend Minibeben registrierte die Marssonde «InSight» im vergangenen Dezember und versetzte Wissenschaftler in helle Aufregung. Nun haben sie den Auslöser dafür gefunden.

Im vergangenen Jahr registrierte die Marssonde »InSight« immer wieder Beben unterschiedlicher Stärke. Auch am Heiligabend 2021 bebte der Mars. Das äusserst empfindliche Seismometer der Nasa-Sonde zeichnete die Vibrationen auf und schickte die Daten am nächsten Tag zur Erde.

Bei ihren Untersuchungen machte sein Team dann eine überraschende Entdeckung: Die Beben auf dem roten Planeten wurden sehr wahrscheinlich nicht durch Spannungen im Inneren des Planeten ausgelöst. Vielmehr könnten Gesteinsbrocken, die aus dem Weltraum auf den Mars fielen, die Ursache gewesen sein, vermuten die Forscher in ihrer am Donnerstag in der Fachzeitschrift «Science» veröffentlichen Studie.

