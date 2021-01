Für alle über 60-jährigen in der Schweiz umsonst: Drei FFP2-Masken

Schindellegi – Die auf online Bestellungen im Büromaterial spezialisierte Schweizer Firma Peach profitiert derzeit aufgrund der Corona-Krise von höheren online-Absatzzahlen – und möchte etwas zurückgeben, indem sie den schutzbedürftigsten Teil der Bevölkerung, nämlich die über 60-jährigen, mit Gratismasken unterstützt. Jede Person über 60 Jahre erhält 3 CE-zertifizierte FFP2-Masken geschenkt.

Sie können direkt im Online Shop der Peach Office Products gratis bestellt werden (www.peachstore.ch/ffp2). Auch die Lieferung ist gratis und es besteht keine weitere Verpflichtung für weitere Bestellungen.

„Oberste Priorität ist jetzt, dass alte und kranke Menschen optimal geschützt sind. Eine zentrale Massnahme dafür ist der breite Einsatz von FFP2-Masken. Dies wollen wir mit unserer Aktion fördern“, sagt Alfred Wirch, CEO von Peach. Das Unternehmen ist Anbieter von Office-Produkten und Alternativtinten und seit fast 25 Jahren in Schindellegi am Zürichsee beheimatet.

„Städte wie Tübingen in Baden-Württemberg haben es erfolgreich vorgemacht: Kostenlos an Risikogruppen verteilte FFP2-Masken helfen, das Ansteckungsrisiko deutlich zu senken“, erklärt Alfred Wirch und ergänzt: „Wir als Schweizer Traditionsunternehmen wollen jetzt ein wichtiges Zeichen für diejenigen setzen, die besonders unsere Hilfe und Unterstützung benötigen – und hoffen, dass es uns weitere Krisengewinnler in der Online-Branche nachmachen.“

Die zweite Welle hält die Schweiz in Atem. Besonders die älteren Menschen ab 60 Jahren sind durch das Coronavirus stark gefährdet. (Peach/mc/hfu)