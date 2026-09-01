Fundamenta Group Investment Foundation stärkt die Basis der Anlagegruppe «Swiss Real Estate»

Zürich – Die Fundamenta Group Investment Foundation hat die 9. Emission ihrer Anlagegruppe «Swiss Real Estate», welche vom 17. bis 31. August 2026 durchgeführt wurde, erfolgreich und vorzeitig beendet. Insgesamt wurden Zeichnungen im Zielumfang von CHF 203.07 Mio. platziert. Die Zahl der investierten Vorsorgeeinrichtungen liegt neu bei 185 Anlegern. Der hohe und kontinuierliche Mittelzufluss ist Ausdruck des anhaltenden Vertrauens in die Strategie und Umsetzungskraft unserer Anlagestiftung.

«Dieses Vertrauen verstehen wir als Bestätigung unseres langfristigen und verantwortungsvollen Anlageansatzes. Die Mittel aus der Emission schaffen zusätzlichen Handlungsspielraum, um gezielt Akquisitionen zu tätigen, unsere Entwicklungsprojekte voranzutreiben und die Nachhaltigkeitsziele der Strategieperiode 2026 bis 2030 umzusetzen», sagt Ricardo Ferreira, Geschäftsführer der Fundamenta Group Investment Foundation. (Fundamenta Group Investment Foundation/mc/ps)