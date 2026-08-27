moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Infracore: Wert des Immo-Portfolios nimmt dank Zukauf des Seespitals Horgen zu
Dossiers

Infracore: Wert des Immo-Portfolios nimmt dank Zukauf des Seespitals Horgen zu

Infracore: Wert des Immo-Portfolios nimmt dank Zukauf des Seespitals Horgen zu
Seit Anfang Juli 2026 Teil des Portfolios von Infracore: Seespital Horgen. (Foto: Infracore)
Von moneycab

Fribourg – Die auf Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Infracore hat das Immobilienportfolio mit dem Zukauf des Seespitals Horgen ausgeweitet.

Dank der im Juli getätigten Transaktion lag der Marktwert des Gesamtportfolios per Ende Juli bei 1,53 Milliarden Franken, wie das seit Anfang Juli an der SIX kotierte Immobilienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Per Mitte Jahr war der Wert noch auf 1,41 Milliarden beziffert worden.

Die Halbjahreszahlen waren ebenfalls bereits vor rund drei Wochen publiziert worden. So stiegen die Mieterträge um 5,3 Prozent auf 35,9 Millionen Franken. Der operative Gewinn (EBITDA) legte um 3,6 Prozent auf 32,4 Millionen zu und der Reingewinn um 5,5 Prozent auf 22,8 Millionen.

Für das Gesamtjahr rechnet das Management unverändert mit Mieterträgen von rund 74 Millionen Franken sowie Mitteln aus dem operativen Geschäft (Funds from Operations) von rund 47 Millionen. (awp/mc/ps)

Infracore

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Helvetica Swiss Commercial Fund steigert im ersten Halbjahr 2026 den Nettoertrag um 11%
Dominik Fischer, CEO Helvetica. (Foto: zvg)
vor 3 Stunden
Helvetica Swiss Commercial Fund steigert im ersten Halbjahr 2026 den Nettoertrag um 11%

Zürich – Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoertrag von CHF 3.12 pro Anteil erwirtschaftet, 11% mehr als in der Vorjahresperiode und bestätigt das Ausschüttungsziel von CHF 5.35 pro Anteil für das laufende Geschäftsjahr. Damit sind nach sechs Monaten bereits rund 58% der angestrebten Jahresausschüttung erwirtschaftet. Der Fonds […]