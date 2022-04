GenTwo: Das weltweit erste Anlageprodukt für digitale Immobilien im Metaverse

Zürich – Das Criptonite Metaverse Real Estate AMC ist das erste digitale Immobilienzertifikat der Welt. Die drei Unternehmen GenTwo Digital, Exclusible und Criptonite haben sich mit dem Ziel zusammengeschlossen, institutionellen und professionellen Anlegern die Möglichkeit zu geben, das Metaverse in ihr Portfolio aufzunehmen. Zur Feier der Markteinführung des neuen Zertifikats, findet am 8. April 2022 eine Metaverse-Version von AssetRush in Decentraland statt.

Der digitale Immobilienmarkt im Metaverse stellt für professionelle und institutionelle Anleger ein geschätztes Marktpotenzial von 10-30 Billionen dar. Im Mittelpunkt dieses exklusiven Anlageprodukts stehen digitale Luxus-Immobilien (NFTs) im Metaverse. Das Criptonite Metaverse Real Estate AMC erlaubt institutionellen Anlegern eine direkte Beteiligung an der Entwicklung des Metaverse und digitaler Vermögenswerte. Mit diesem neuen Finanzprodukt, einem aktiv verwalteten Zertifikat (AMC), das in NFTs investiert, haben professionelle Anleger nun Zugang zu diesem Raum.

Das Criptonite Metaverse Real Estate AMC wird im Rahmen der Crypto Night Party in Decentraland, der ersten komplett dezentralisierten virtuellen Welt, am 8. April um 19:00 Uhr MEZ angekündigt werden. Präsentiert wird die Veranstaltung von GenTwo’s eigenem web3Konferenzveranstalter AssetRush. Auf dem Programm stehen Live-Musik und ein für eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern exklusives, personalisiertes und tragbares NFT. Das exklusive NFT wird an Kunden und Partner sowie in begrenzter Anzahl an die glücklichen Gewinner der Verlosung mittels Airdrop verteilt.

Philippe Naegeli, CEO von GenTwo: «Wir sind stolz, angesichts der unglaublichen Möglichkeiten, die das Metaverse bietet, unser nächstes bedeutendes MetaverseAnlageprodukt anzukündigen. Mit GenTwo schlagen wir eine Brücke zwischen traditionellen Anlegern und der Welt der digitalen Vermögenswerte wie Krypto und Metaverse-Investitionen in bankfähigen Schweizer Wertpapieren.»

«Die Kooperation mit Criptonite und GenTwo Digital markiert einen Wendepunkt für die zugängliche Investition in das Metaverse», so Romain Girbal, Mitbegründer von Exclusible. «Wir sind überzeugt davon, dass unsere kuratierten digitalen Luxus-Immobilien sowohl neuen als auch kryptoerfahrenen, professionellen Anlegern die notwendige Sicherheit geben werden, um ihre ersten Schritte ins Metaverse zu wagen. Dank diesem AMC muss man kein ‹Geek› sein, um in das Metaverse zu investieren.»

«Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Exclusible und GenTwo Digital das weltweit erste AMC für Immobilien im Metaverse vorzustellen, um der Nachfrage nach digitalen Immobilieninvestitionen gerecht zu werden», freut sich der CEO und Gründer von Criptonite, Florian Rais. «Vor einigen Jahren begannen sich auch traditionelle Investoren für digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zu interessieren; dieser Trend hat sich seitdem noch verstärkt. Heutzutage ist das Interesse am Metaverse sogar noch deutlich grösser, da bekannte Unternehmen wie Facebook, Microsoft, wie auch Modehäuser und traditionelle Banken ihren Einstieg in die Welt des Metaverse angekündigt haben. Das Zusammenspiel von Exclusibles hochwertigen Luxus-Immobilien im Metaverse, ihrer Projekte und ihren Erfahrungen mit Criptonites langjähriger Erfahrung im Bereich der Krypto-Investitionen und der Expertise von GenTwo Digital bei der Anlagestrukturierung ermöglicht es uns, qualifizierten Anlegern dieses einzigartige Anlageprodukt zu bieten.»

Institutionelle und professionelle Anleger erhalten weitere Informationen über das AMC auf der Website von Criptonite: https://www.criptoniteam.com/. (GenTwo/mc/ps)