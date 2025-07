Colliers Switzerland: Erster Schweizer Standort für Barry’s in Zürich gefunden

Zürich – Das Boutique-Fitnesscenter Barry’s Switzerland beauftragte Colliers Switzerland mit der Suche nach dem ersten Schweizer Standort. Die Wahl fiel auf eine rund 600 m2 grosse Fläche an der Talstrasse 83 in Zürich.

1998 in Hollywood gegründet, ist Barry’s ein Gym mit Kultcharakter, das Prominente wie David Beckham und Harry Styles zu seiner Kundschaft zählen darf. Berühmt wurde das Fitnessstudio durch seine nachtclubähnliche Atmosphäre und die schweisstreibenden Bootcamps. Heute hat es Standorte in der ganzen Welt – und bald auch in Zürich: Barry’s Switzerland beauftragte Colliers Switzerland exklusiv damit, geeignete Räumlichkeiten in der Zürcher City zu finden. Im «Haus zur Katz» an der Talstrasse 83 wurde Colliers fündig. Das Mandat umfasste den gesamten Such- und Verhandlungsprozess. Seinen ersten Schweizer Standort eröffnet Barry’s Switzerland im Herbst 2025.

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht/Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz und Pfäffikon SZ. Colliers Switzerland in Zollikon/Zürich, Basel, Genf und Lausanne. (Colliers/mc)