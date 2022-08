Gesamtfondsvermögen des Helvetica Swiss Opportunity Fund wächst in H1 auf CHF 309 Millionen

Zürich – Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) hat im ersten Halbjahr drei Objekte zugekauft und das Immobilienportfolio um 21% erweitert.

Aufgrund der hohen Nachfrage seitens der Anleger hat die Fondsleitung des Helvetica Swiss Opportunity Fund im ersten Halbjahr eine weitere Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 40 Millionen durchgeführt. Das Immobilienportfolio konnte durch den Kauf von drei Liegenschaften im Wert von CHF 48.1 Millionen auf einen Wert von CHF 283.8 Millionen gesteigert werden (31.12.2021: CHF 234.0 Millionen). Die gesamte Vertragsrestlaufzeit der zugekauften Objekte beträgt 8.5 Jahre. Der Verkehrswert des Immobilienportfolios wuchs somit gegenüber dem Jahresende 2021 um 21.3% auf CHF 283.8 Millionen an (31.12.2021: CHF 234.0 Millionen).

Per Bilanzstichtag 30. Juni bezifferte sich der jährliche Soll Mietertrag des Immobilienportfolios auf CHF 15 Millionen (30.06.2021: CHF 11.4 Millionen). Der Vermietungsstand ist mit 97.1% auf sehr hohem Niveau (30.06.2021: 95.9%). Der Fonds verfügt über verschiedene langjährige Mietverträge mit den wichtigsten Ankermietern und konnte Verträge für 1’100m2 Mietfläche um 5 Jahre verlängern. Die Restlaufzeit der Mietverträge lag per 30. Juni bei 6.8 Jahren (30.06.2021: 7.7 Jahre).

Mietzinseinnahmen um 97% gestiegen

Als Folge des weiteren Portfolioausbaus stiegen die Mietzinseinnahmen in der Berichtsperiode im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 97% auf CHF 6.4 Millionen (30.06.2021: CHF 3.3 Millionen). Der Zukauf der drei erwähnten Liegenschaften trägt jährliche Mietzinseinnahmen von rund CHF 2.2 Millionen bei. Entsprechend konnten die Erträge, ebenfalls im Vergleich zur Vorjahresperiode, um 70.9% auf CHF 7.6 Millionen ausgebaut werden (30.06.2021: CHF 4.4 Millionen). Der Nettoertrag konnte schliesslich gegenüber dem Vorjahr um 67.9% auf CHF 5.2 Millionen gesteigert werden (30.06.2021: CHF 3.1 Millionen).

Das Gesamtfondsvermögen des HSO Fund erreichte per 30. Juni 2022 CHF 309.1 Millionen, was gegenüber dem Jahresende 2021 einem Zuwachs von 25.6% entspricht (31.12.2021: CHF 246.1 Millionen). Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 107.2 Millionen (31.12.2021: CHF 79.0 Millionen) und geschätzten Liquidationssteuern von CHF 15.2 Millionen (31.12.2021: CHF 14.4 Millionen) belief sich das Nettofondsvermögen auf CHF 186.6 Millionen (31.12.2021: CHF 152.6 Millionen). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag per 30.06.2022 bei CHF 119.43.

Der Verkehrswert des Liegenschaftenportfolios ist per Mitte Geschäftsjahr um 21.3% gewachsen und lag bei CHF 283.8 Millionen (31.12.2021: CHF 234.0 Millionen), wobei die geografische Verteilung der Objekte diesbezüglich schwergewichtig im Raum Zürich, (34%) und in der Nordwestschweiz (39%) liegen. Der Rest verteilt sich auf die Süd- (18%) und Ostschweiz (9%).

Interessante Objektpipeline

Die Fondsleitung will das Portfolio im laufenden Jahr weiter ausbauen und verfügt über eine interessante Objektpipeline. So konnten bereits im Juli drei weitere Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 40 Millionen zugekauft werden. Aufgrund des hohen Vermietungsstandes stehen Mietvertragsverlängerungen im Vordergrund – Verhandlungen zu laufenden Vertragsverlängerungen für 1’600m2 über 5 Jahre sind in im Gange. Es ist zu erwarten, dass dank des eingebauten Inflationsschutz von 99% der Mieterträge die langfristigen Erträge höher ausfallen als bisher angenommen. Weitere Wachstumsschritte werden kritisch analysiert und es wird nur investiert, wenn weiterhin marktgerechte Renditen erzielt werden können. Falls die Marktbedingungen sich weiterhin gut entwickeln, wird eine weitere Kapitalerhöhung geprüft.

Auch für das Geschäftsjahr 2022 ist voraussichtlich mit einer attraktiven Ausschüttung zu rechnen. (Helvetica/mc)