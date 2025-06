Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity Fund und Umtausch in Helvetica Swiss Commercial Fund-Anteile

Zürich – Die Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) von der SIX Swiss Exchange erfolgte planmässig am 23. Juni 2025 im Rahmen der Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund).

Mit dem letzten Handelstag des HSO Fund am 20. Juni 2025 wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein bei den kommerziellen Immobilienfonds der Fondsleitung Helvetica Property Investors AG erreicht.

Die Vereinigung des HSO Fund mit dem HSC Fund wurde planmässig nach dem letzten Handelstag des HSO Fund am 20. Juni 2025 vollzogen. Der erste Handelstag des vereinigten Immobilienfonds an der SIX Swiss Exchange erfolgte am 23. Juni 2025. Das testierte Umtauschverhältnis basiert auf den Nettoinventarwerten (NAV) der beiden Fonds per 30. April 2025. Ein Anteil des HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) wird am 25. Juni 2025 im Verhältnis von 1 : 0.8967 in Anteile des HSC Fund (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932) umgetauscht. Allfällige Differenzbeträge werden den Investoren in bar gutgeschrieben. Ab dem 25. Juni 2025 halten die bisherigen HSO Fund-Investoren ihre Anteile als HSC Fund-Anteile in ihren Depots.

Der vereinigte Fonds wird unter dem Namen Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) mit dem bestehenden Tickersymbol HSC (ISIN CH0335507932) weiterhin an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Vereinigungsplan auf einen Blick:

Freitag, 20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange

(Cum Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

(Cum Date Umtausch HSO Fund-Anteile) Montag, 23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss Exchange

(Ex Date Umtausch HSO Fund-Anteile)

(Ex Date Umtausch HSO Fund-Anteile) Mittwoch, 25. Juni 2025: Vollzug des Fondsanteilumtauschs mittels Ausbuchung der HSO Fund-Anteile und Zuteilung der HSC Fund-Anteile

Donnerstag, 28. August 2025: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 des vereinigten HSC Fund

Vereinigter HSC Fund

Der vereinigte HSC Fund hält 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Mio. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail. Der Fokus liegt auf langfristiger Substanzerhaltung und stabilen Ausschüttungen. (Helvetica/mc/ps)