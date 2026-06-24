Günther Dissertori wird neuer ETH-Zürich Präsident

Bern – Der Bundesrat hat auf Antrag des ETH-Rats Günther Dissertori zum neuen Präsidenten der ETH Zürich gewählt. Der 56-jährige ist derzeit Rektor der ETH Zürich und Professor für Teilchenphysik. Er tritt sein Amt am 1. Januar 2027 als Nachfolger von Joël Mesot an.

Günther Dissertori, der für eine ordentliche Amtszeit von vier Jahren gewählte zukünftige Präsident der ETH Zürich, ist seit 2001 Professor für Teilchenphysik, leitete über viele Jahre das Institut für Teilchenphysik und Astrophysik der ETH Zürich und ist seit Februar 2022 Rektor der ETH Zürich. Als Rektor und Stellvertreter des amtierenden Präsidenten Joël Mesot ist er verantwortlich für die Lehre sowie die Weiterbildungsangebote. In dieser Funktion hat er die strategische Weiterentwicklung der akademischen Ausbildung an der ETH Zürich massgeblich geprägt. Er hat unter anderem die grösste Studienreform seit Einführung des Bologna-Systems initiiert. Zudem stärkte er projektbasierte Ausbildungsformate und die strategische Verankerung von künstlicher Intelligenz in der Lehre. Ein zentrales Element seines Wirkens als Professor ist auch die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Er begleitete zahlreiche Studierende und Nachwuchsforschende auf ihrem akademischen Weg. Sein Engagement für exzellente Lehre wurde mehrfach durch Auszeichnungen der Studierenden gewürdigt.

Im Rahmen seiner Professur konzentriert sich Günther Dissertori auf die experimentelle Teilchenphysik an Beschleunigern. Er leistete unter anderem wesentliche Beiträge zur Entdeckung des Higgs-Bosons am Large Hadron Collider des CERN im Jahr 2012. Neben der Grundlagenforschung gab Günther Dissertori wichtige Impulse in der Anwendung von Detektortechnologien in der Medizin. Diese Arbeiten führten unter anderem zur Gründung des ETH-Spin-offs Positrigo AG.

Dissertori wurde in Meran, Südtirol, geboren und ist italienischer Staatsangehöriger. Er studierte Physik an der Universität Innsbruck und promovierte dort 1997 summa cum laude. (mc/pg)