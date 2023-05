Helvetia Anlagestiftung: Anlegerversammlung wählt Jan Bärthel in den Stiftungsrat

Basel – Die Anlegerinnen und Anleger der Helvetia Anlagestiftung stimmten an der ordentlichen Anlegerversammlung allen Anträgen des Stiftungsrates zu. Zudem wählten sie Jan Bärthel als neues Mitglied in den Stiftungsrat.

Die Helvetia Anlagestiftung konnte an ihrer Anlegerversammlung vom 27. April 2023 über ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr berichten. Das Gesamtvermögen stieg 2022 um CHF 374 Mio. auf CHF 2.35 Mrd. an. Treiber des Wachstums waren primär die beiden Immobilien-Anlagegruppen und die gemischte Anlagegruppe BVG-Mix Plus 35.

An der Anlegerversammlung waren 64 Prozent der Stimmen vertreten. Die Anlegerinnen und Anleger stimmten allen Anträgen des Stiftungsrates zu. So wurden die Statuten und das Stiftungsreglement erstmals seit der Gründung inhaltlich vollständig überarbeitet und systematisch an die veränderten Anforderungen angepasst.

Immobilienexperte Jan Bärthel folgt auf Toni Ronchi

Nach 10 Jahren im Stiftungsrat hat sich Toni Ronchi entschieden, altershalber zurückzutreten. An seiner Stelle wurde neu Jan Bärthel mit einem hervorragenden Resultat in den Stiftungsrat gewählt. Bärthel ist ein ausgewiesener Immobilienexperte und wird auch im Anlageausschuss Immobilien der Helvetia Anlagestiftung Einsitz nehmen.

Jan Bärthel war ab 2003 für die Wüest Partner Gruppe tätig, zwischen 2009 und 2023 als Partner. Ab 2018 war er Mitglied der Gruppengeschäftsleitung und verantwortlich für die Leitung der Division REX (Real Estate Experts). Davor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH Zürich am Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb und davor Projektcontroller und Bauleiter bei der Hochtief AG, Frankfurt. Bärthel ist Verwaltungsrat einer Fondsverwaltungsgesellschaft mit Fokus auf Immobilien und hat einen Lehrauftrag der Universität Zürich (CUREM).

«Wir danken Toni Ronchi für seinen langjährigen Einsatz und seine wertvollen Inputs zugunsten der Helvetia Anlagestiftung. Und wir freuen uns, mit Jan Bärthel wiederum einen ausgewiesenen Immobilienfachmann in unserem Gremium begrüssen zu dürfen», sagte Donald Desax, Stiftungsratspräsident, zu den personellen Veränderungen im Stiftungsrat.

Die Helvetia Anlagestiftung verwaltet ein Gesamtvermögen von CHF 2.5 Mrd. (davon CHF 1.8

Mrd. Immobilien) und zählt über 280 Vorsorgeeinrichtungen zu ihren Anlegern. Sie bietet mit sechs Anlagegruppen Anlagelösungen für Immobilien, Aktien, Hypotheken und BVG-Strategien an. (Helvetia/mc/ps)