Moneypark: Zweite Chance auf tiefe Hypothekarzinsen in Sicht

Zürich – Die Hypothekarzinsen in der Schweiz sind im zweiten Quartal 2025 deutlich gesunken und nähern sich dem Jahrestief von Ende 2024. Laut der neuesten Einschätzung von Moneypark ergibt sich für Hypothekarnehmer damit erneut eine Gelegenheit, langfristig von tiefen Zinsen zu profitieren – insbesondere bei Festhypotheken mit mittleren Laufzeiten.

So fiel der Richtsatz für fünfjährige Festhypotheken seit Mitte März um 43 Basispunkte auf 1,37 Prozent, bei den günstigsten Anbietern sogar auf nur 0,85 Prozent, wie Moneypark am Montag in seiner jüngsten Einschätzung zu den Hypothekarzinsen mitteilte. Zwei- und zehnjährige Laufzeiten wurden ebenfalls deutlich günstiger.

Zweite Chance

«Wer das Zinstief Ende 2024 verpasst hat, bekommt nun eine zweite Chance auf sehr attraktive Hypothekarkonditionen», so die Experten von Moneypark. Besonders Festhypotheken mit zwei bis fünf Jahren Laufzeit bieten aktuell ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Als Hauptgründe für den Rückgang nennen die Analysten die wachsenden Konjunktursorgen infolge der US-Zollpolitik, die starke Frankenaufwertung sowie sinkende Inflationserwartungen. Die SNB dürfte am kommenden Donnerstag ihren Leitzins erneut senken – ein Schritt von 0,25 Prozentpunkten auf 0 Prozent gilt unter den 50 von Moneypark Ende Mai und Anfang Juni befragten Anbietern als wahrscheinlich. Negativzinsen bis Ende Jahr gelten zwar als möglich, jedoch nicht als sicher.

Vergleich kann sich lohnen

Bei Saron-Hypotheken haben die Anbieter Zinssenkungen bisher nur teilweise weitergegeben. Aufgrund der geringen Differenz zu kurz- und mittelfristigen Festhypotheken sieht Moneypark hier kaum zusätzliches Nachfragepotenzial.

Wer derzeit eine Hypothek abschliesst, sollte trotz tiefer Zinsen genau vergleichen: Der Wettbewerb unter den Anbietern ist stark – die Differenz zwischen Top- und Durchschnittszins bei zehnjährigen Hypotheken beträgt aktuell bis zu 0,57 Prozentpunkte. Das kann bei einem Volumen von 750’000 Franken über zehn Jahre bis zu 42’750 Franken Ersparnis bringen. (awp/mc/pg)